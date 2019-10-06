OpenBio-2019 пройдет в Новосибирске с 22 по 25 октября

Открыта регистрация для участия в работе ежегодной площадки открытых коммуникаций в сфере биотехнологии и биофармацевтики. OpenBio традиционно проходит на территории наукограда Кольцово, сообщили организаторы мероприятия..

OpenBio-2019 — это отраслевой комплекс мероприятий, посвященный развитию наукоемкого бизнеса и новейших научных исследований в сфере наук о жизни. В этом году OpenBio будет проходить в шестой раз, с 22 по 25 октября, площадка соберет более 800 участников.

— OpenBio – масштабное событие, за 6 лет ставшее известным не только в России, но и за рубежом. Не случайно оно родилось в Сибири, в наукограде Кольцово – это точка роста федерального уровня в сфере биофармацевтики и биотехнологий. Здесь очень живое пространство и много творчества, – рассказывает Юлия Линюшина, руководитель OpenBio, зам. директора «Инновационного центра Кольцово».

OpenBio-2019 начнется 22 октября трехдневной конференцией молодых ученых, которые представят результаты исследований в направлениях «Вирусология», «Биотехнология», «Молекулярная биология». В этом году научный совет OpenBio принял решение включить в конференцию новую секцию — «Биофизика».

Кульминация OpenBio-2019 — деловой форум, который состоится 25 октября. В форуме примут участие представители отраслевого бизнеса, науки, инфраструктуры, институтов развития и органов власти. В программе форума специальные доклады, дискуссии, круглые столы, питч-сессии и B2B переговоры.

Важной частью форума станет экспертная сессия “Технологии жизни”, посвященная активному долголетию, биологии старения, антивозрастной медицине и ¬трендам lifescience. Сессия заинтересует большинство участников форума. На мероприятии доктора биологических и медицинских наук, представители крупных компаний и эксперты активного долголетия обсудят современные тренды развития генетики и биотехнологий, медицину будущего, молодость кожи, здоровье мозга.

Для участия в событиях OpenBio необходимо пройти регистрацию на сайте openbio.ru, где представлена полная программа и сетка мероприятий.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия