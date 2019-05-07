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Номинация АгроПРО в конкурсе журналистского мастерства Сибирь.ПРО

Развитие АПК, обеспечение продовольственной безопасности страны – приоритеты, которые всегда находятся в центре внимания государства.
  • 07/05/2019, 14:20
konkurs

По мнению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, повышение эффективности сельскохозяйственной отрасли, продвижение сельских территорий являются базовыми условиями устойчивого экономического роста, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

— Уверен, в регионах Сибири есть все возможности для того, чтобы уверенно двигаться вперёд и решать масштабные задачи развития агропромышленного комплекса, — отметил полпред.

По его словам, сегодня меры государственной поддержки, направленные на укрепление сельскохозяйственной отрасли, доказывают свою эффективность: внедряются новые разработки и технологии, повышается рентабельность сельхозпредприятий, растёт инвестиционная активность в сфере производства молочной и мясной продукции, овощей и фруктов. Кроме того, в соответствии с современными нормами и стандартами меняются формы сельскохозяйственной деятельности.

— Эти позитивные тенденции необходимо закрепить, сделать сельское хозяйство по-настоящему высокотехнологичным и конкурентоспособным, в том числе, с помощью аграрной науки, — считает Сергей Меняйло.

В номинацию «АгроПРО» четырнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы о развитии АПК в Сибири. Оцениваются материалы: о деятельности агропромышленных комплексов, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, включая импортозамещение; о стимулировании развития малых форм хозяйствования агропромышленной отрасли, применении передовых технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции; о реализации мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по направлению «Экспорт продукции АПК».

В проекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или опубликованные на сайте электронного СМИ в период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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