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Праздник весны в Зоопарке

В первое воскресенье мая гостей Новосибирского зоопарка ждал невероятно красивый, по-настоящему весенний и добрый праздник.
  • 07/05/2019, 14:13
Праздник весны в Зоопарке

5 мая ГК «Стрижи» совместно со Всероссийской экологической партией «Зеленые» и с администрацией Новосибирского зоопарка учредили городской весенний праздник «День стрижа».

Как раз в этот весенний период все перелетные птицы возвращаются домой. Мы решили их встретить. Концепция праздника была задумана таким образом, чтобы научить детей любить живую природу и помогать ей.

Горожане и гости Столицы Сибири, которым важна чистота и сохранность окружающей нас среды отметили день прилёта стрижей.

Праздник весны в Зоопарке
Праздник весны в Зоопарке
Праздник весны в Зоопарке
Праздник весны в Зоопарке
Праздник весны в Зоопарке
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В программе были:

Творческие выступления молодых артистов вокальной школы «ВГолосе».

Звезды новосибирской оперы и эстрады: Лауреат международных конкурсов, солистка НОВАТ Дарья Шувалова, Почётный артист НСО, Солист НОВАТ – Карен Мовсесян.

Программу вели известные ведущие: Алексей Шипелкин и Александр Якутин.

Гвоздём программы стал профессиональный мастер-класс по плетению гнёзд для птиц. Детишки самостоятельно связали «домики» для пернатых, подписали их своими именами и с помощью ребят из волонтерского отряда «Благо Дарю» гнезда на деревья Зоопарка.

Праздник весны в Зоопарке
Праздник весны в Зоопарке
Праздник весны в Зоопарке
Праздник весны в Зоопарке
Праздник весны в Зоопарке
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В завершении программы, к нам присоединится потрясающий Джазовый оркестр!

Группа компаний, воодушевленная праздничным настроением горожан, приняла решение и в дальнейшем организовывать разные культурно-развлекательные мероприятия, не только в микрорайоне «Стрижи», но и за его пределами.

«Стрижи» — строй и живи!

Фото предоставлены ГК «Стрижи»

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