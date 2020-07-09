Общепит в домах обяжут увеличить залы для обслуживания

— Помещения на первых этажах жилых зданий часто выводятся из жилого в нежилой фонд под кафе и закусочные. Как правило, речь идет о двухкомнатных квартирах площадью 43-45 кв. м. Часть этой площади занята под склад, подсобное помещение, барную стойку, — говорит Гончаров. — Поправками предлагается установить дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в таких объектах: увеличение зала в организации общественного питания — не менее 50 кв. м.

Поправки еще планируется рассмотреть во втором чтении. Этим вопросом будет заниматься уже седьмой созыв регионального парламента, выборы в который пройдут 13 сентября. Предполагается, что они вступят в силу с 1 января 2021 года. По мнению Андрея Гончарова, этого времени достаточно, чтобы хозяйствующие субъекты привели свой бизнес в соответствие с новыми требованиями.

— Новая норма по ограничению площади зала обслуживания не обязательно будет вызывать закрытие объекта. Он может перейти в статус магазина с режимом работы с 9:00 до 22:00 часов, — уверен министр.

По данным минпромторга, за полгода в ведомство поступили 58 обращений от граждан, из них 46 — о торговле алкогольной продукцией на вынос в ночное время.

— Данный закон направлен на ограничение бизнеса так называемым наливайкам, которые мимикрировали под общепит. Далеко не все из них работали в правовом поле. По статистике — это квартиры, выведенные из жилого фонда. При этом, как правило, их общая площадь не позволяет организовать торговый зал более 50 кв. м, — комментирует руководитель комитета по пиву и напиткам брожения Новосибирского областного отделения «Опоры России», председатель Объединения пивоваров «ПИАП» Алексей Соловьев. — Что настораживает: мелкие закроются, крупные снимут другие помещения, чтобы соответствовать новым требованиям, то есть порядка от этого больше не станет. Если говорить о тех, кто меньше 50 кв. м, то они либо сменят формат с общепита на магазин и будут торговать с 10:00 до 22:00, либо, если это действительно общепит, закроются, если не смогут увеличить площадь.

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева отметила, что добросовестные предприниматели, которые осуществляют продажу в формате «магазин у дома», были достаточно серьезно обеспокоены таким явлением, как псевдообщепит, расположенный в жилых зданиях.

— Такие точки осуществляли свою деятельность, злоупотребляя правом розничной продажи алкогольных напитков за пределами лимитированного региональным законодательством времени (с 9:00 до 22:00. — Ред.). В результате добросовестные игроки, которые продают продукцию местных производителей, работают в жилом секторе, оказывались в неконкурентных условиях, также на них выливался гнев граждан за нарушение правил общественного порядка, — поясняет Кошелева.

По мнению эксперта, сейчас очень важно получить сбалансированное решение, чтобы, приняв поправки в областной закон, не ограничить в правах добросовестные предприятия, работающие в сфере общепита.

— У нас в городе есть проекты, осуществляющие деятельность в сфере общепита, которые расположены в жилых домах и являются достопримечательностью Новосибирска, но при этом имеют площадь зала обслуживания менее 50 кв. м. Это траттория «Папа Карло» на Красном проспекте, винный бар Pardon my french на Коммунистической и т.д., их любят посещать как новосибирцы, так и гости города. Очень бы не хотелось, чтобы они пострадали после принятия данного законопроекта, — подчеркнула собеседник Infopro54.

Наталия Кошелева отметила, что ассоциация проанализировала аналогичные законы, которые сейчас принимают другие субъекты федерации России. В 8 из них площадь зала для приема посетителей варьируется от 20 до 35 кв. м.

— Например, наши соседи — Томская область и Красноярский край — решили постепенно увеличивать площадь — сейчас она составляет 25 и 30 кв. м соответственно. Они решили посмотреть, как небольшое увеличение повлияет на ситуацию и, если нарушения продолжатся, снова вернуться к рассмотрению закона и откорректировать площадь. Хотелось бы, чтобы мы тоже пошли по этому пути, — говорит Кошелева. — Как специалист, хорошо знающий ситуацию в сегменте малоформатной торговли, я могу сказать, что для Новосибирска достаточно увеличения торговой площади и зала до 30 кв. м. Только баланс интересов позволит максимально комфортно и корректно решить эту проблему.

Фото: pixabay.com, автор- ErikSmit