Номинация «Герой нашего времени» в конкурсе журналистского мастерства

Несомненно, главное богатство Сибири – это её жители. Сила воли, твердость и несгибаемость характера, трудолюбие – эти качества всегда отличали сибиряков.

Член жюри, трёхкратный победитель Олимпийских игр, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Карелин считает «Сибирь.ПРО» уникальным проектом, раскрывающим содержание понятия «сибирский характер». По его мнению, это замечательные истории успеха, преодоления, поиска гармонии, счастья, смысла жизни людей, родившихся и выросших здесь, и тех, кто волею судеб оказался в Сибири и всей душой прикипел к нашему суровому, таинственному краю.

Особые слова признательности Александр Карелин передаёт редакторам средств массовой информации за решительную поддержку пытливых, увлечённых авторов, а журналистам печатных и электронных изданий – за верность профессии.

— Продолжая традиции отечественной публицистики, вы даёте возможность читателям, зрителям и слушателям подняться над повседневной суетой и обыденностью, выходите за рамки информационных жанров и мастерски пишете портреты земляков, создавая жизнеутверждающие публикации о примерах преданного служения и искренней любви к Родине, верности своему призванию, — сказал он.

С 2009 года в межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» открыта номинация «Герой нашего времени». Уже ставшая традиционной и так полюбившаяся участникам проекта премия – исключительная возможность познакомиться с примерами личного или профессионального успеха людей, которые умножают силу и авторитет нашей страны.

Победа в номинации Александра Карелина «Герой нашего времени» присуждается автору за материал, посвященный сибирякам-экспертам медицинской, образовательной, научной, производственной, спортивной сфер деятельности, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своем деле. Материалы могут быть размещены как в традиционных печатных видах СМИ, так и на Интернет-сайтах.

В юбилейном XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото с сайта конкурса