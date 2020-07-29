Секреты выгодной покупки валюты от Банка Акцепт!

Эксперты Банка Акцепт раскрыли 3 секрета выгодной покупки валюты:

Самостоятельная покупка на бирже через приложение QUIK:

комиссия 0,05%-0,15% в зависимости от суммы сделки;

режим торгов с 10:00 до 23:50 по Москве.

Покупка на бирже через дилера Банка Акцепт:

комиссия 0,15-0,3% в зависимости от суммы сделки;

режим торгов с 10:00 до 14:00 по Москве.

Покупка через личный кабинет Клиента банка:

онлайн курс валюты всегда выгоднее, чем в кассе банка.

комиссия от 0,4% – круглосуточно.

И еще пара секретов:

самые выгодные курсы всегда действуют в рабочее время биржи с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

самые не выгодные – в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Какой бы способ вы не выбрали, при покупке или продаже в Банке Акцепт Вас будет сопровождать квалифицированный консультант.

Если вы уже готовы к приобретению валюты, звоните по тел. 8-913-206-87-96 Юлии Шумиловой, и она поможет подобрать наиболее выгодный способ покупки!

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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