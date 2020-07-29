Опубликован список справочных телефонов инфекционных госпиталей Новосибирска

Под инфекционные госпитали частично или полностью перепрофилировали несколько новосибирских больниц. В минздраве Новосибирской области собрали телефоны, по которым можно узнать о состоянии здоровья близких, госпитализированных в инфекционные стационары. В некоторых организованы отдельные справочные телефоны для родственников:
В инфекционной больнице и туберкулезной больнице медицинский персонал при необходимости сам сообщает информацию о состоянии пациентов только по телефонам контактных лиц, номера которых указали пациенты при поступлении.
В больнице №3 звонки родственников поступают в приемную главного врача, ее телефон: 345-14-31.
В областном госпитале ветеранов войн №2 организованы два горячих телефона: 240-28-98 (трехэтажный корпус), 8-983-128-52-66 (пятиэтажный корпус).
Родственники пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19, госпитализированных больницу № 25, могут звонить по телефону: 276-74-57 либо, зная, на каком этаже лежит пациент, по телефонам ординаторских отделений терапевтического корпуса (3 этаж — 276-76-14, 276-75-51, 276-75-27, 4 этаж — 276-76-10, 276-76-11, 5 этаж — 276-76-08, 276-75-50, 276-75-23, ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии).
В большинстве учреждений звонки родственников пациентов принимают после 14.00, в больнице №12 — с 14.00 до 16.00.
Фото: пресс-служба регионального минздрава
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