«Новые Матрёшки»: обновление запущено

«Новые Матрёшки»: «ВИРА-Строй» начинает строительство жилого комплекса в Кировском районе

СК «ВИРА-Строй» стабильно запускает новые проекты, и у застройщика есть «свои жители» — это люди, которым нужен комфорт и удобство, и при этом важно чувствовать уверенность в будущем. Если вы чувствуете, что пришло время обновления ваших жилищных условий и хотите обрести своё место спокойствия и комфорта – хотим познакомить с новым проектом СК «ВИРА-Строй».

Место с историей

В 2012 году компания «ВИРА-Строй» пришла на строительный рынок Новосибирска с проектом в Кировском районе – это был комплекс из пяти домов «Матрёшки» с классическим подходом к строительству и особенностями, которые стали фирменным знаком застройщика. Пройдя путь в восемь лет, построив новые дома в разных районах города, СК «ВИРА-Строй» вернулась в знакомую локацию – в Кировский район, на улицу Бородина, чтобы построить жилой комплекс «Новые Матрёшки».

Если посмотреть на место с точки зрения удобства для жизни, то плюсом будет близость площади Кирова, развитая инфраструктура, но в то же время некоторая отделённость от основных магистралей. Жилой комплекс «Новые Матрёшки» будет построен как мини-квартал со своей атмосферой.

В стиле «ВИРА-Строй», но с новыми опциями

Название жилого комплекса – «Новые Матрёшки» — подчёркивает связь с самым первым проектом застройщика. Однако за время работы «ВИРА-Строй» обновила подходы к проектированию и строительству.

В комплексе «Новые Матрёшки» будут сочетаться новаторские подходы и проверенные временем традиции. Например, на фасадах обоих домов будет арт-изображение матрёшки в современном стиле, делающим отсылку к высоким технологиям и символизирующим связь между комплексами.

В плане строительства СК «ВИРА-Строй» обновила свой подход: дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный каркас с кирпичным заполнением.

Для кого подходит проект ЖК «Новые Матрёшки»?

Планируя этот проект, СК «ВИРА-Строй» подумала про все категории будущих жителей. Для молодых людей, которые покупают первую квартиру, часто важна доступная цена, современный стиль и транспортная мобильность; семьям с детьми необходима безопасность, места для прогулок, общения с соседями и активных игр; другим нужен простор в квартире и эстетика общего пространства. Из этих и других важных деталей получилась общая концепция жилого комплекса «Новые Матрёшки».

Два дома будут расположены напротив друг друга, образуя между собой общую придомовую территорию со своей атмосферой.

Представьте, что вы вышли на прогулку во двор: прогуливаясь по тропинкам вдоль аккуратно посаженных деревьев и кустарников, вы можете присесть на одну из лавочек, выполненных в эко-стиле, понаблюдать за детьми в игровых зонах с безопасным покрытием или присоединиться к спортивной сборной дома и погонять мяч на спортивной площадке. К здоровому образу жизни располагают воркаут-зона, беговые и велодорожки. Нестандартными местами притяжения жителей станет большое шахматное поле, теннисные столы, стена с яркими рисунками в современном стиле граффити и собственная сцена.

На первых этажах в двух секциях расположатся объекты коммерческой инфраструктуры. Вокруг домов предусмотрены парковочные места на 983 автомобиля, за безопасность которых можно не беспокоиться – вся территория комплекса огорожена по периметру.

Готовые квартиры с ремонтом – ещё одна визитная карточка СК «ВИРА-Строй». После получения ключей вы сразу же сможете отпраздновать новоселье. Застройщик делает ремонт в нейтральном стиле, который легко переделать под свои желания, а также застекляет лоджии.

Отдельное внимание уделено местам общего пользования: в ЖК «Новые Матрёшки» холлы и лестничные площадки выглядят современно, стильно и продолжают общую концепцию оформления.

Первым этапом возводится дом №1, в котором предусмотрено 848 квартир от 1-комнатных студий до 3-комнатных. Вы можете выбрать размер и планировку, отталкиваясь от желаний и потребностей.

«VS-Недвижимость», официальный представитель СК «ВИРА-Строй»: ул. Фрунзе, 63

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Застройщик ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг», проектная декларация на сайте vira-stroy.ru. Фото- и видеоматериалы предоставлены «VS-Недвижимость», официальный представитель СК «ВИРА-Строй»