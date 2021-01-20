«Новапорт» планирует запустить инвестпрограмму в аэропорту Барнаула в 2021 году

— Для нас аэропорт Барнаула очень важен, нам интересно, чтобы он развивался, чтобы рос пассажиропоток, но это невозможно на старой инфраструктуре. Необходимо инвестировать деньги в новый терминальный комплекс, а мы сможем это делать только тогда. когда будем управлять аэропортом, то есть получим контрольный пакет, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС замгендиректора холдинга «Новапорт», гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Он напомнил, что речь идет о допэмиссии, в ходе которой холдинг получит необходимое количество акций. После этого в строительство нового терминала площадью около 8 тысяч кв. м будут вкладываться частные инвестиции. В ценах 2018 года речь шла о 2,8 млрд рублей.

— Западно-Сибирская транспортная прокуратура подготовила документ, где прописала несколько замечаний по пунктам акционерных инвестиций и соглашений, рекомендовала их проработать. Сейчас правительство Алтайского края и юристы нашего холдинга прорабатывают этот вопрос. Думаю, что 2021 год будет переломным, и мы сможем инвестировать средства в строительство нового терминального комплекса в Барнауле, — заявил Янкилевич.

По его словам, стороны договорились, что аэропорт уже начнет проектирование нового терминала, чтобы к моменту решения всех юридических вопросов была готова проектная документация. Это позволит избежать затягивания сроков строительства.

— Обращаю ваше внимание, что в результате переоценки акций аэропорта по рыночной стоимости, а также инвестиций, которые будут вложены в объект, пакет, находящийся в собственности Алтайского края, номинально сократится, но его стоимость вырастет многократно, — уверен Янкилевич.

Аэропорт Барнаула создан в 1937 году. В настоящее время в структуру АО «Авиапредприятие “Алтай”» входит аэропорт Барнаул: взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, служба ГСМ, комплекс зданий и сооружений технического назначения — как единый аэропортовый комплекс, говорится на сайте компании. На сегодняшний день владельцами акций организации являются правительство Алтайского края и «Новапорт». Региону принадлежат 52%, а холдингу — 48%. В 2019 году губернатор Виктор Томенко сообщал, что планируется провести допэмисию акций предприятия на 600 млн рублей. Их выкупит «Новапорт», а у региона останется блокирующий пакет: 25% плюс 1 акция.