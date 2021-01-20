Заместитель директора Новосибирской филармонии Алена Болквадзе награждена Орденом Франции

Заместитель директора Новосибирской филармонии по международным связям Алена Болквадзе стала Кавалером Ордена Французской Республики L’Ordre des Arts et des Lettres, сообщили в пресс-службе филармонии. Орден вручается тем, кто вносит исторический вклад в отношения между Францией и Россией и отличается достижениями в области искусства и литературы. Алена Болквадзе награждена Министерством культуры Франции за огромный вклад в развитие культурных связей между Францией и Россией.

Алена Болквадзе возглавляет международный отдел Новосибирской филармонии. Благодаря ее профессионализму и личным связям в разные годы были организованы гастроли коллективов филармонии во Франции – Филармонического камерного оркестра, ансамбля старинной музыки Insula Magica, Биг-бэнда Владимира Толкачева, Камерного хора филармонии. Под ее руководством проводились большие международные фестивали, художественные выставки, гастроли звезд французской классической, джазовой и эстрадной музыки.