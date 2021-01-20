СГК вложит в новосибирские ТЭЦ 3,3 млрд рублей

Стоимость программы ремонта на пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области составит в 2021 году 2,2 млрд рублей. Еще свыше одного миллиарда компания направит на модернизацию станций. В том числе в программах предусмотрены и вложения в защиту окружающей среды — на общую сумму 413 млн рублей. Это позволит поддерживать надежность теплоснабжения, а также далее снижать объемы выбросов.

Ремонт

Бюджет ремонтной программы 2021 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве составляет 2 млрд 239,5 млн рублей. Это больше, чем в 2020 году на 251,3 млн рублей.

Максимального объема средств традиционно потребует ТЭЦ-5, как самая крупная станция, — 784,1 млн рублей. Об этом 20 января рассказал журналистам директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков.

В ремонтную программу включены 18 единиц основного оборудования ТЭЦ, в том числе:

4 котлоагрегата суммарной производительностью пара 1 330 т/час;

7 турбоагрегатов установленной мощностью 435,5 МВт;

7 турбогенераторов мощностью 512,3 МВт.

Объем замены поверхностей нагрева котлов — стенок, через которые происходит передача тепла от сгораемого угля к пару, в 2021 году составит 687 тонн.

Для сравнения: в 2020 году ремонт прошли 13 единиц оборудования и было заменено 520 тонн поверхностей нагрева котлов.

— С одной стороны, динамика положительная: мы вкладываем больше средств в ремонт станций. С другой — рост вложений говорит о том, что оборудование устаревает и нужно больше средств, чтобы поддерживать его эффективную работу, — отметил Андрей Колмаков.

Инвестиции

В 2021 году СГК планирует инвестировать в ТЭЦ Новосибирской области 1 млрд 068 млн рублей. Приоритеты — защита окружающей среды и надежность теплоснабжения. В числе крупных проектов:

строительно-монтажные работы по модернизации систем удаления золы ТЭЦ-2, ТЭЦ-3;

организация возврата сточных вод в производственный цикл ТЭЦ-4;

модернизация системы водяной обдувки котлов на ТЭЦ-3;

техперевооружение главного паропровода турбоагрегата №6 на ТЭЦ-4;

продолжение выполнения работ в рамках программы пожаробезопасности ТЭЦ, в 2021 году — около 24 млн рублей. Это 9 различных проектов на четырех станциях.

Экологическая программа

Несмотря на присоединение к ТЭЦ в 2020 году 144 новых крупных объектов и переключение на централизованное теплоснабжение потребителей котельных, снижение выбросов по всем станциям СГК в регионе за год составило 1 817 тонн, или 3%, — до показателя 67,2 тысячи тонн. Это связано с мероприятиями по повышению энергоэффективности и поддержанию качественной работы систем очистки дымовых газов.

В 2021 году компания продолжит экологические мероприятия. Они включены стоимость ремонтной и инвестиционной программ 2021 года — на общую сумму 413 млн рублей. Два экологических проекта инвестпрограммы обойдутся в 213,4 млн рублей. Еще порядка 200 млн рублей компания направит на ремонты систем очистки дымовых газов и труб.

Техобслуживание и ремонт золоулавливающих установок позволяет поддерживать исправное и работоспособное состояние оборудования. Системы очистки улавливают 97–99% выбросов станций.

Например, на Новосибирской ТЭЦ-5 в период капремонта энергоблока №4 запланировано капитально отремонтировать два электрофильтра на общую сумму 11,1 млн рублей. По остальным электрофильтрам энергоблоков организуют текущие ремонты с заменой дефектных узлов и деталей.

Кроме того, специалисты проведут ремонт двух дымовых труб на ТЭЦ-4 и трубы на Барабинской ТЭЦ.

По инвестпрограмме в строительство новых систем гидрозолоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 компания вложит в этом году 164,4 млн рублей. В конце прошлого года специалисты завершили проектирование систем, окончательно проект будет завершен к 2023 году. Смысл проектов в переводе с прямой схемы удаления золы с водой на оборотную, более современную и экологичную.

Второй проект инвестпрограммы — организация возврата сточных вод в производственный цикл ТЭЦ-4 — обойдется в 49 млн рублей. Цель проекта — исключение сброса ливневых и производственных стоков в городской коллектор. После очистки вода будет возвращаться в промышленный оборот.

В целом влияние тепловых электростанций на экологию города ежегодно снижается. Ранее, за два года ведения бизнеса СГК в Новосибирске, станции компании снизили выбросы на 13% — с 78,9 в 2017 году до 68,9 тысячи тонн по итогам 2019 года. А за 10 лет снижение составило 25%.