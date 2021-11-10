Новая экономика, ESG, тренды инвестиций: что обсудят на «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря.

Основная тема форума в этом году – «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития». Работа дискуссионной площадки откроется 30 ноября в 11:30 с макроэкономической сессии «Новая экономическая политика: климатическая и технологическая трансформация». На сессии будут затронуты вопросы денежно-кредитной и бюджетной политики России, изменения климата и экономики экосистем.

Второй день форума откроется сессией ВТБ Инфраструктурный холдинг «Инфраструктурные проекты как драйвер экономического роста», где эксперты обсудят возможности реализации прорывных проектов развития, ключевые показатели эффективности и критерии ESG в инфраструктуре, а также проблемы дебюрократизации строительства.

Продолжит второй день форума сессия «Капля в море или мощная волна? Влияние розничных инвесторов на фондовый рынок», организованная ВТБ Капитал Инвестиции.

«За последние два года число инвесторов в России утроилось, а объем торгов физлиц на рынке акций США уже сопоставим с объёмом взаимных и хедж-фондов. Розничный инвестор становится все более значимой силой. Как стремительная демократизация меняет рынок, какие новые тренды создает, куда инвестировать в 2022 году, какие риски и возможности несут для фондовых рынков действия мировых ЦБ, ESG инвестирование, IPO на российских площадках и за рубежом – это и многое другое мы обсудим 1 декабря», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» — старший вице-президент ВТБ (ПАО)Владимир Потапов.

Завершит форум бизнес-сессия по вопросам устойчивого развития.

«Проблема глобального потепления становится все более актуальной. Во всем мире говорят о необходимости снижения выбросов СО2, снижении потребления и переходе на альтернативные источники энергии. Однако принимаемые в ускоренном режиме меры не могут не отразиться на обществе. Необходимо думать о том, что многие развивающиеся страны сегодня не в состоянии перейти на зеленую энергию. О том, что, решая проблемы экологические, необходимо помнить о проблемах социальных, снижая уровень бедности и повышая уровень образования. Что первично в трех буквах – E-S-G? Не нужно ли изменить их последовательность? И как ESG-повестка влияет на Россию? Все это планируем обсуждать 1 декабря», – сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.