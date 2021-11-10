Это временные уловки или долгосрочный тренд? Ответы дает исследование кафедры маркетинга Плехановского университета, проведенное с марта 2020 по октябрь 2021 года.

Анастасия Лукина, профессор кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Продать с «интересом»

Новые шаблоны потребительского поведения стимулируют бизнес становиться «заботливым» и «зеленым». Но, судя по всему, это больше касается мегаполисов. В целом потребители сегодня больше ориентируются на комфорт и престиж, чем на экологичность товара при выборе.

Анализ результатов многолетних мониторингов ВЦИОМ показывает, что в периоды различных социальных, политических и экономических кризисов интерес к экологии у россиян снижается. И вновь возрастает в период экономического роста.

Что показало исследование РЭУ

Наше исследование отношения москвичей к вопросам экологии, проведенное до введения жестких карантинных ограничений в марте 2020 года, показало, что регулярно интересуются экологическими проблемами 20,9% москвичей, 70,4% обращают внимание, и только 5,3% эта тема не интересна. Размер выборки составил 1329 респондентов. Опрос был проведен в марте 2020 года, до введения карантинных мер, методом онлайн опроса.

В октябре 2021 года мы повторили опрос. Оказалось, что интерес к экологии у горожан практически не изменился. На вопрос «Интересуетесь ли Вы проблемами экологии города и загрязнением окружающей среды?» 18,2% респондентов ответили, что регулярно интересуются, и только 7,5% указали, что эта тема им не интересна. Опрос был проведен в октябре 2021 года методом онлайн опроса. В нем приняло участие 1300 респондентов.

Проверка статистической значимости показывает, что интерес к экологии в период пандемии нисколько не упал — это уже вполне устойчивый тренд.

Более того, на вопрос «Изменилось ли Ваше отношение к экологии после пандемии Covid-19?» в октябре 2021 года 25% респондентов ответили, что стали больше интересоваться экологией, и 70,2% сообщили, что их интерес к экологии не изменился.

Конечно, ждать значительных изменений в поведении прямо сейчас не стоит, в то же время готовиться бизнесу нужно уже сейчас. А значит «зеленый» бизнес — это не дань моде, а долгосрочный тренд.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова