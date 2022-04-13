Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

В документе, опубликованном на портале официальных правовых актов, отмечается, что распоряжение о новой госпрограмме вступит в силу с 1 января, период ее реализации составит пять лет. Ответственным исполнителем назначен Минстрой РФ.

Ранее Минстрой подготовил положения об изменении структуры, согласно которому в ведомстве предлагалось создать новый департамент для управления госпрограммой «Строительство». Эту функцию будет выполнять федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) после ее передачи Минстрою от Минэкономики. Как сообщали ТАСС в министерстве, это решение позволит сократить сроки государственных строек и уменьшить количество незавершенного строительства.

Объем финансирования программы в 2022–2024 годах составит почти 3 трлн руб. бюджетных средств, а в 2022 году планируется реализовать более 860 инвестиционных проектов.