В конце лета ФМБА начнет пострегистрационные исследования вакцины «Конвасэл»

Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Конвасэл», пострегистрационные испытания планируются на конец лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Наблюдать за добровольцами, участвующими в пострегистрационных исследованиях, будут не менее шести месяцев, отметили в агентстве.

Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину «Конвасэл», разработанную специалистами ФМБА. В опубликованной инструкции препарата указано, что его можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

В рамках третьей фазы клинических исследований будет оцениваться как безопасность, иммуногенность, так и профилактическая эффективность вакцины, уточнили в ФМБА.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина хорошо переносится и не вызывает аллергию.