В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Сессия Заксобрания Новосибирской области в конце апреля отдельным вопросом рассмотрит лишение мандата пока еще действующего заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева, избранного в текущий созыв на территории округа №10 и работающего в составе фракции «Единая Россия». Об этом в комментарии Infopro54 сообщил руководитель фракции единороссов, первый вице-спикер Андрей Панферов со ссылкой на нормы законодательства.

— Это был один из лучших наших депутатов, грамотный, опытный, добросовестный, очень трудолюбивый, — говорит Панферов о Сичкареве. — Ему нравилось быть депутатом. Все шло к тому, чтобы он продолжил эту деятельность. Но тем не менее по закону, учитывая сложившуюся ситуацию, даже если он не напишет заявление, будут сняты его депутатские полномочия.

Напомним, что Валентина Сичкарева суд Чулымского района признал виновным по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде условного срока лишения свободы в 4 года. Поданную депутатом апелляцию суд оставил без удовлетворения.

Помимо депутатства, по словам Панферова, Сичкареву предстоит закончить в настоящий момент приостановленное членство в партии единороссов.

По словам собеседника издания, в партии пока еще не определились с возможным претендентом на мандат от округа №10, включающего территории Чулымского и Коченевского районов, которые должны состояться в сентябре 2022 года в рамках единого дня голосования.

Напомним, что в текущем созыве Заксобрания после возбуждения уголовного дела мандата лишился председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александр Морозов. В предыдущем созыве он возглавлял комитет по бюджету.

Напомним, что в январе 2021 года региональное управление СКР по Новосибирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению депутата Законодательного Собрания области, владельца компании «Сельхозпрод» Валентина Сичкарева, а также главы одного из крестьянских хозяйств региона в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, депутат может быть одним из участников крупной аферы с грантом, выделенным областным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей. В феврале руководство реготедления «Единой России» в Новосибирской области приостановило членство в партии Сичкарева.

Кроме того, в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении депутата, директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева. Он входит в комитет по бюджету. Поповцев и Морозов также были избраны в Заксобрание от партии «Единая Россия».