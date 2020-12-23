Циан покупает региональный портал по недвижимости — N1.ru

Циан — крупнейший технологичный сервис по поиску недвижимости в России — подписал соглашение о покупке компании N1.ru, владеющей одними из самых популярных сервисов для поиска недвижимости в Сибири и на Урале, сообщила пресс-служба компании. Данное приобретение существенно укрепит позиции Циан в регионах России, в частности позволит выйти на первое место по количеству пользователей в Екатеринбурге и Новосибирске и ряде других крупных городов, и как результат — повысит эффективность сервисов объединенной компании для своих клиентов. Основным продавцом выступила компания HSD RN BV, подразделение Hearst Shkulev Group, отвечающее за цифровое направление и развитие городских порталов и классифайдов. Сумма сделки не раскрывается.

Покупка N1.ru является важным шагом в реализации стратегии Циан по развитию бизнеса и укреплению лидерства на региональных рынках России, сообщают в компании. Ежемесячная аудитория сервиса N1.ru насчитывает около 2 миллионов уникальных пользователей, на его платформе размещено более 250 тыс. объявлений. Кроме одноименного сайта N1.ru, компания объединяет такие проекты и бренды как «НГС.Недвижимость» (Новосибирск), «Е1.Недвижимость» (Екатеринбург), МЛСН (Омск), DomChel (Челябинск), «Жилком» (Красноярск), а также разделы объявлений по продаже и аренде недвижимости на 20 региональных порталах, говорится в сообщении компании.

— Мы давно наблюдали за компанией N1.ru. Сейчас интересы покупающей и продающей стороны совпали к обоюдной выгоде, — говорит Максим Мельников, генеральный директор Циан. — Циан рассматривает различные варианты органического и неорганического роста, которые позволят укрепить наше положение в регионах и помочь нашим клиентам и пользователям более эффективно решать задачи, связанные с поиском и реализацией недвижимости.

Офисы N1.ru расположены в восьми крупных городах: Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Челябинске, Красноярске, Тюмени и Перми. В одних городах портал является классифайдом номер один, занимая лидирующее положение на протяжении последних нескольких лет, в других — стабильно входит в число наиболее популярных платформ по поиску недвижимости.

Это не первая сделка, заключенная Циан с целью расширения региональной сети. В 2014 году был выкуплен петербургский портал EMLS.ru. Ежемесячная аудитория CIAN.RU составляет 19 млн. уникальных пользователей.

Напомним, в конце ноября стало известно, что Hearst Shkulev Group продает 100% доли в ООО «Зарплата.ру», управляющей платформы по поиску работы и персонала Zarplata.ru. Покупателем выступила HeadHunter Group PLC, управляющая крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Озвученная сумма сделки — 3.5 млрд рублей. Платформа Zarplata.ru — один из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента, с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири.

Hearst Shkulev Group имеет 67 региональных представительств в России и странах СНГ (включая все крупнейшие краевые и областные центры федеральных округов). В структуру «Hearst Shkulev Digital» входили два сайта объявлений: по поиску работы «Зарплата.ру» и по поиску недвижимости «N1.ru». Партнер группы компаний Hearst Shkulev — американская компания Hearst Corporation — один из самых крупных медиаконгломератов в мире, основанный в 1887 году, говорится на сайте группы.

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