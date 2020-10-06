Новая комиссия горсовета определяет задачи для КСП

Его коллега по депкорпусу Наталья Пинус делает акцент на финансовой политике подразделений исполнительной власти муниципалитета.

— Я хочу проверить финансовые и нормативные аспекты деятельности зоопарка, устройство зимних ледовых городков, — сообщает депутат. — Кроме того, полагаю, интересно проанализировать эффективность реализации мероприятий по изменению подходов к уборке снега. Сейчас это делают структуры мэрии. А если передавать эти задачи на аутсорсинг? Аналогичный вопрос — в отношении автомобильного парка чиновников. Предлагаю оценить эффективность использования такси вместо автопарка.

Еще одним направлением деятельности члены комиссии определили работу с обращениями граждан.

— Здесь имеются в виду обращения граждан по поводу борьбы с коррупцией, нарушения их прав, контроля за деятельностью структурных подразделений мэрии и МУПов, — говорит в комментарии редакции независимый депутат Ростислав Антонов. — Контроль за этим подразумевает комиссия, в которой мы начали работать.

Напомним, что еще до своего избрания депутат на правах общественника инициировал вопрос, связанный с обращениями граждан. Речь шла о том, что предложения общественности относительно Устава города, должны, по мнению Антонова и его сторонников, рассматриваться исключительно депутатами, минуя чиновников мэрии, которые составляли лишнюю бюрократическую инстанцию.

— В этой комиссии нет чиновников, — говорит Антонов о принципиальном отличии в этой части новой комиссии. — Нет, они, конечно, присутствуют на заседании, могут выступать, высказывать свое мнение, но ничего не решают. Решают, в первую очередь, депутаты. А проблема уставной комиссии была в том, что чиновники мэрии голосовали при принятии решения. У них было большинство.

По информации с сайта горсовета Новосибирска, в состав комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения входят шесть депутатов. Помимо уже упомянутых Андрея Гудовского и Ростислава Антонова, это Дмитрий Колпаков («Единая Россия»), Сергей Бойко (самовыдвижение), Игорь Кудин («Единая Россия»), Евгений Прохоров (ЛДПР).

Фото с сайта горсовета