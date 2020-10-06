Новая комиссия горсовета определяет задачи для КСП

По итогам первого заседания комиссия по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, впервые созданная в седьмом созыве (Ее возглавил директор по инвестициям, стратегическому развитию и планированию ООО «Автовокзал- Главный» Андрей Гудовский; избран как самовыдвиженец, после выборов вступил во фракцию «Единая Россия»), определила основные задачи, которые ей предстоит решить. Как следует из положения о комиссии, которое будет вынесено на сессию горсовета, основными задачами новой структуры Совета депутатов являются: рассмотрение ежегодных отчетов мэра Новосибирска, контроль за деятельностью должностных лиц в исполнительной власти, предварительное рассмотрение решений горсовета.
По мнению председателя комиссии, даже появление новой структуры, контролирующей исполнительную власть, вряд ли изменит ее взаимоотношения с представителями власти законодательной.
— Мы работаем в рамках, которые нам устанавливает закон, — говорит Андрей Гудовский. — Я с 2010 по 2015 год тоже был депутатом, у нас были разные взаимоотношения с мэром Городецким, мы доказывали свою точку зрения, он — свою. Но не было никакого перехода на личности, были просто рабочие моменты, каждый работал в рамках своих полномочий. Поэтому не думаю, что это вызовет какую-то серьезную конфронтацию. Может, где-то будет спор, но в споре рождается истина.
Еще одной задачей комиссии является порядок организации работы городской контрольно-счетной палаты (КСП). В настоящий момент некоторые из депутатов уже определились с теми направлениями деятельности исполнительной власти города, которые, на их взгляд, нуждаются в проверке.
— Считаю приоритетным проверить деятельность ДЭУ и МКУ, которые занимаются уборкой снега; ПАТП и МКП «Горэлектротранспорт»; МКУ «Горсвет», потому что с интернет-провайдеров собирают миллионы, а весь город жалуется на темные улицы, — делится со своими подписчиками в соцсети, в частности, член комиссии, независимый депутат Сергей Бойко.
Его коллега по депкорпусу Наталья Пинус делает акцент на финансовой политике подразделений исполнительной власти муниципалитета.
— Я хочу проверить финансовые и нормативные аспекты деятельности зоопарка, устройство зимних ледовых городков, — сообщает депутат. — Кроме того, полагаю, интересно проанализировать эффективность реализации мероприятий по изменению подходов к уборке снега. Сейчас это делают структуры мэрии. А если передавать эти задачи на аутсорсинг? Аналогичный вопрос — в отношении автомобильного парка чиновников. Предлагаю оценить эффективность использования такси вместо автопарка.
Еще одним направлением деятельности члены комиссии определили работу с обращениями граждан.
— Здесь имеются в виду обращения граждан по поводу борьбы с коррупцией, нарушения их прав, контроля за деятельностью структурных подразделений мэрии и МУПов, — говорит в комментарии редакции независимый депутат Ростислав Антонов. — Контроль за этим подразумевает комиссия, в которой мы начали работать.
Напомним, что еще до своего избрания депутат на правах общественника инициировал вопрос, связанный с обращениями граждан. Речь шла о том, что предложения общественности относительно Устава города, должны, по мнению Антонова и его сторонников, рассматриваться исключительно депутатами, минуя чиновников мэрии, которые составляли лишнюю бюрократическую инстанцию.
— В этой комиссии нет чиновников, — говорит Антонов о принципиальном отличии в этой части новой комиссии. — Нет, они, конечно, присутствуют на заседании, могут выступать, высказывать свое мнение, но ничего не решают. Решают, в первую очередь, депутаты. А проблема уставной комиссии была в том, что чиновники мэрии голосовали при принятии решения. У них было большинство.
По информации с сайта горсовета Новосибирска, в состав комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения входят шесть депутатов. Помимо уже упомянутых Андрея Гудовского и Ростислава Антонова, это Дмитрий Колпаков («Единая Россия»), Сергей Бойко (самовыдвижение), Игорь Кудин («Единая Россия»), Евгений Прохоров (ЛДПР).
Фото с сайта горсовета
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