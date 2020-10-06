Ростех выводит на рынки ЕС новые оптические прицелы

Инновационные гражданские прицелы производства холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех поступят в продажу в странах Евросоюза уже этой осенью, сообщили в пресс-службе Госкорпорации. Универсальные оптические приборы превосходят все существующие аналоги по тактико-техническим характеристикам при меньшей цене. Впервые устройства были представлены на форуме «Армия-2020».

Отмечается, что новая линейка прицелов сменного увеличения представлена двумя моделями для работы на малых и средних дистанциях – ПО104 и ПО156. Устройства являются модифицированной версией прицела ПСУ. Благодаря улучшенной прицельной сетке, которая адаптируется под различные задачи пользователя, приборы подходят и для охотников, и для спортсменов. Оптика разработана и производится на базе Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе».

– Мы создали универсальные устройства для быстрого и точного прицеливания в условиях, когда требуется мгновенно реагировать на изменение ситуации. Это инновационный продукт, который не имеет конкурентов в своем ценовом диапазоне, что позволяет ему занять свободную нишу бюджетных тактических прицелов с дискретной сменой увеличения на оружейном рынке Западной Европы. Поставка первой партии, которую мы направим в ближайшее время, позволит сформировать первичный пул мнений и отзывов среди обозревателей новинок оружейной тематики», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

По его словам, прицелы можно приобрести с одним из трех типов сетки: баллистической BDC, Fast Cross и «охотничьим крестом». Устройства идентичны по техническим характеристикам, разница заключается в кратности увеличения цели. Модель ПО104 имеет два фиксированных положения – 1 и 4 крат, а ПО156 – 1,5 и 6 крат. Специальный рычаг в нижней части корпуса обеспечивает мгновенную смену кратности без отрыва руки стрелка от цевья оружия.

В числе других преимуществ – широкий угол обзора и шестиуровневая подсветка, которая быстро срабатывает при любом уровне яркости. Корпус новых прицелов изготовлен из прочного алюминиевого сплава, влагозащищен и ударопрочен.

Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Швабе»