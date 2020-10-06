В конце сентября Группа компаний «Обувь России» начала сотрудничать с компанией IML, сообщили в пресс-службе компании. На начальном этапе 170 пунктов выдачи заказов логистического оператора заработают в магазинах «Обуви России» в Сибири и на Дальнем Востоке, в дальнейшем проект будет масштабироваться на другие регионы — Урал и европейскую часть России. Компания IML стала десятым партнером «Обуви России» по открытию партнерских ПВЗ.

Руководитель группы финансовых услуг ГК «Обувь России Наталья Куликова рассказала, что на текущий момент компания в среднем выдаем 90-100 тыс. посылок в месяц. К концу года ритейлер намерен удвоить ежемесячный объем выдаваемых посылок, увеличив его до 200 тыс.

Отмечается, что в ноябре 2018 года ГК «Обувь России» совместно с компанией PickPoint запустила проект «Пункты выдачи заказов» и начала создавать сеть ПВЗ на федеральной базе магазинов «Обуви России». На текущий момент компания сотрудничает с 8 ведущими операторами логистического рынка, среди которых «Почта России» и Сберлогистика, а также с двумя онлайн-маркетплейсами — OZON и Wildberries. Сейчас в торговых точках ритейлера функционируют более 2300 партнерских ПВЗ.

Фото предоставлено пресс-службой компании