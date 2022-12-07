Новая котельная в Искитиме будет стоить 580 млн. рублей

Строительство новой модульной котельной вместо старой для улучшения экологической ситуации и снижения выбросов в Искитиме Новосибирской области по федеральному проекту «Чистый воздух» оценивается в 580 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на начальника отдела экологического и земельного надзора администрации города Виктора Баулина.

— Существенно снизить выбросы на старой котельной невозможно, поэтому необходимо построить новую, модульного типа, взамен действующей. Строительство оценивается в 580 млн рублей, — сказал Баулин.

Котельная, ныне осуществляющая подачу горячей воды и тепла для 5 тыс. человек, располагается в микрорайоне Ложок, что в 7 км от основных улиц города. Баулин подчеркнул, что, согласно установленным Минприроды показателям, объем выбросов в городе к 2030 году должен снизиться в два раза. Около половины всех частных домовладений Искитима, 2,5 тыс., нужно газифицировать. Он уточнил, что городские власти также рассматривают возможность строительства небольшого участка газопровода для этих целей.

В июне распоряжением правительства РФ еще 29 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы были включены в федеральный проект «Чистый воздух». Постановление вступит в силу в сентябре 2023 года. Расчеты по квотированию выбросов в городах —участниках проекта — Минприроды РФ должно утвердить в 2025 году, после чего будет дан старт проекту. В перечень 29 городов вместе с Искитимом вошли и такие города Сибири как: Барнаул, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово. К 2030 году количество опасных загрязняющих выбросов должно сократиться вдвое по сравнению с показателями 2020 года.

Ранее редакция рассказывала о конфликте со строительством котельной в одном из микрорайонов Новосибирска.