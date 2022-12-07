Энергетики активизируют борьбу с незаконным потреблением электроэнергии в Новосибирской области

За 9 месяцев 2022 года на территории региона специалисты по работе с потерями электроэнергии АО «РЭС» проверили и сняли контрольные показания приборов учета более чем у 433 тысяч потребителей электрической энергии, что на 48% больше уровня за аналогичным период прошлого года.

В отчетном периоде энергетики составили 612 актов о неучтенном (безучетном и бездоговорном) потреблении электроэнергии свыше 43 млн кВт*ч, что позволило предотвратить потери энергоресурса в денежном эквиваленте более чем на 170 млн рублей. Эти внушительные показатели трёхкратно превышают объемы выявленных нарушений за тот же период в предыдущем 2021 году. Это, безусловно, говорит об эффективности принимаемых АО «РЭС» мер по пресечению хищений электроэнергии.

Одним из самых эффективных инструментов предотвращения и выявления незаконного потребления является повсеместное внедрение интеллектуальных систем управления и учета. Современные технологии позволяют определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования. За 9 месяцев 2022 года новосибирские энергетики установили 13 229 единиц АИИСКУЭ, а также 764 единицы технических учетов электроэнергии, что на 35 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. За 9 месяцев 2022 года мероприятия по привлечению к административной и уголовной ответственности проведены сотрудниками АО «РЭС» в тесном взаимодействии с правоохранительными органами в отношении 388 правонарушителей. В этом направлении также наблюдается существенное повышение эффективности работы – показатель вырос почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

В целом, реализация комплекса мероприятий по пресечению незаконного потребления электроэнергии требует от энергетиков консолидации усилий – от физических обходов потребителей до тщательного анализа данных автоматизированных систем. При этом специалисты АО «РЭС» отмечают, что в условиях изменения внешней среды и экономической обстановки наблюдается снижение потребительской дисциплины в части несвоевременной передачи показаний приборов учета или передачи недостоверных сведений, а также формирование задолженности за оплату энергоресурса.

Поэтому в борьбе с энерговоровством особенно ценной становится помощь сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о хищении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.

через WhatsApp или Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании