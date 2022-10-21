«Дома могли надолго остаться без отопления в результате спора компаний»

— Существует конфликтная ситуация между двумя хозяйствующими субъектами — строительной компанией и компанией, которая поставляет тепло, — говорит мэр Анатолий Локоть, комментируя ситуацию с теплоснабжением Плющихинского. — Они выясняют отношения в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. На нас лежит обязанность, несмотря на все эти споры, обеспечить теплом, горячей водой и светом всех новосибирцев, все жилые кварталы, все социальные объекты. В результате этого спора была очень серьёзная угроза прекращения подачи тепла (на жилмассив).
По словам главы города, в целях недопущения чрезвычайной ситуации с прекращением подачи тепла в микрорайоне, было проведено совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
— Было жаркое обсуждение проблемы, в результате вышел документ, протокол, который я подписал, обязывающий всех участников этого процесса обеспечить теплом жилые кварталы и объекты, которые расположены на территории города, — рассказывает Анатолий Локоть. — Это касается и СГК (ООО «Сибирская генерирующая компания». —Ред.) и непосредственно ГК «Дискус», поскольку там зона ответственности у этой компании есть. На сегодня тепло обеспечивается. А дальше взаимоотношения выясняются в арбитраже.
Ранее редакция сообщала, где ещё в городе отопительный сезон начался непросто.
Фото редакции
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