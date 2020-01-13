Новая «ливневка» примет стоки жилмассивов центра Левобережья

В районе строительства ледовой арены уложены 400 км новых труб будущей системы водоотведения. Предполагается проложить 1,6 тысячи погонных метров трубы. Всего генподрядчиком — ФГУП «СВЭКО» — уже закуплены и доставлены из Санкт-Петербурга 600 метров труб, еще тысяча метров — на подходе. Уникальность данного вида труб, как сообщают и мэрия Новосибирска, и компания-подрядчик ЗАО «ГорКоммуникации», в том, что «такие трубы с импортным полимерным покрытием способны выдержать температуру воды около 120 градусов». В конечном итоге на площадке предполагается строительство комплекса сооружений, включающих коллектор ливневой канализации диаметром 1200 мм и общей протяженностью 1894,5 м (в том числе сбросной участок протяженностью 61,5 м). Для коллектора запланировано строительство водопропускного сооружения, грунтовой насыпи и очистных сооружений. До конца лета подрядчик намерен завершить укладку труб.

— Потом будем строить очистные сооружения, — рассказывает директор ЗАО «ГорКоммуникации» Сергей Воронин. — Будет прокол под дамбой. Охрану переставят, и на ее месте будет первый котлован. На следующей неделе собираемся начинать его делать. Самих сетей у нас 1,7 тысячи метров от ледовой арены до очистных сооружений.

Предполагается, что будущий комплекс станет собирать водные стоки не только со спортивных объектов, но и с жилмассивов, расположенных в районах площадей Маркса и Лыщинского. Об этом по итогам выездного совещания сообщил во время пресс-подхода мэр Анатолий Локоть.

— Я всем нашим экологам подчеркиваю, что это улучшение ситуации, — говорит глава города. — Сегодня все, что должно собираться и проходить ливневую канализацию и только после этого сбрасываться в Обь, естественным путем сливается в этот карьер и потом попадает в Обь. Это совершенно неудовлетворительная ситуация в плане состояния экологии. Мы не только занимаемся благоустройством территории строительства ЛДС, но и улучшаем экологическую ситуацию в целом.

По словам мэра, качество прокладываемых труб, их термостойкость помогут городу и в случае нештатных ситуаций.

— У этих труб внутренняя поверхность обработана пластиком, определенными композитами, — сообщает Анатолий Локоть. — Прежде всего, это сделано для того, чтобы резко уменьшить трение. Кроме того, здесь пролегает теплотрасса, и в аварийных ситуациях возможны сбросы горячей воды. В случае нештатных ситуаций это все должно работать и, безусловно, защищать окружающую территорию.

В настоящее время, по словам мэра, работы идут в соответствии с графиком.

— Планируем продолжать строительство всего комплекса и в 2020 году, — говорит глава города. — Пока все идет по графику. Сейчас важно, чтобы качество не страдало. За этим следим внимательно. Срок службы этой ливневой канализации больше на несколько десятков лет, чем у находящихся сегодня в работе.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, срок работ составит два года. Стоимость комплекса ливневых и очистных сооружений — 1,4 млрд рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

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