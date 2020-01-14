«Золотая Корона – Денежные переводы»: быстро, удобно, просто

Каждому человеку приходится переводить деньги своим друзьям или родственникам. Поводы для этого бывают разные: кто-то отправляет средства в подарок, кто-то закрывает долги, а кто-то приходит на помощь в критической ситуации.

Перевести деньги помогает система платежных сервисов «Золотая Корона». Отправитель может выбрать любой удобный способ:

оформить отправление наличными в точках участников сервиса;

сделать перевод на сайте;

скачать и установить мобильное приложение и оформить транзакцию в нем.

На карте сервиса более 30 направлений: выслать средства можно по России, в страны СНГ и в дальнее зарубежье. В большинстве государств перевод можно получить наличными по номеру и документу, удостоверяющему личность. Владельцы карт банков 8 стран могут зачислить средства через приложение.

Скорость транзакции предельно высока: она составляет 1-2 секунды. Поэтому в большинстве случаев получить деньги можно в тот же день, в который они были отправлены. При этом не требуется указывать много информации об отправителе и адресате и открывать счет в банке! Операция надежна, проста и невероятно удобна – трудно найти что-то лучше для перевода средств между физическими лицами.

Еще один плюс сервиса – возможность держать ситуацию под полным контролем. Для этого нужно скачать и установить мобильное приложение «Денежные переводы» и совершать отправку через него. Оформление онлайн позволяет:

возвращать средства до момента получения;

вносить изменения в сведения об адресате;

контролировать статус перевода;

формировать список избранных получателей в зависимости от своих предпочтений;

проверять статус перевода в любое время круглосуточно;

корректировать историю операций, скрывая из перечня те, что утратили свою актуальность;

делиться информацией об отправке трансферта и его номером с адресатом в любом удобном мессенджере или на электронную почту.

Остается выяснить, в какую сумму обойдется использование возможностей этого замечательного сервиса? И вот еще одно достоинство предложения: отправка средств онлайн происходит по тарифу 0,9% от суммы, минимум 25 рублей, если оплата и получение происходят в одной и той же валюте. В случае, если отправитель выбирает конвертацию по курсу системы, перевод идет без комиссии.

Пожалуй, ни одно другое предложение в сфере финансов не обладает таким внушительным списком достоинств. И поэтому вам необходимо уже сегодня познакомиться с денежными переводами «Золотая Корона» и убедиться в том, что каждое слово о них справедливо.