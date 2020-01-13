В Новосибирске стоимость однокомнатных квартир в новостройках за год выросла более чем на 21%

В среднем стоимость предложения однокомнатных квартир на первичном рынке поднялась сразу на 30%: с 1 999 992 до 2 600 024 руб, сообщили в пресс-службе портала Domofond.ru, аналитики которого изучили динамику цен на однокомнатные квартиры в новостройках за год.

Отмечается, что с декабря 2018 по декабрь 2019 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в российских новостройках выросла на 30%.

— Если в 2018 г. «однушка» стоила 1 999 992 руб., то в конце 2019-го — уже 2 600 024. По темпам положительной динамики цен однокомнатные квартиры лидировали, обогнав «двушки» и «трешки» на 1% и 3,3% соответственно. Стоимость квадратного метра поднялась еще больше: на 30,7%, с 52 014 до 67 996 руб. в среднем по стране, — говорится в сообщении пресс-службы.

Из 77 крупных городов, которые вошли в рейтинг, максимальный рост цен продемонстрировал курортный Сочи. Здесь стоимость «однушки» поднялась на четверть — с 2 800 000 до 3 500 000 руб. Второе место у Иркутска, где рост составил 24,3%, с 1 833 920 до 2 280 000 руб. Третью строчку в рейтинге занял Новокузнецк, где однокомнатные квартиры в новых домах подорожали на 22,3%, с 1 550 000 до 1 895 000 руб.

Москва замыкает топ-10 рейтинга. В столице отмечено годовое подорожание на 13,3%: с 6 521 782 руб. в декабре 2018 года до 7 386 801 в конце 2019-го. Новосибирск занял в рейтинге четвертое место. Стоимость однокомнатной квартиры в регионе выросла на 21,4%, поднявшись с 2 200 000 до 2 670 000 рублей.

Исследование показало, что только в 10 городах цены на «однушки» в новостройках снизились. Больше других — в Нижнем Тагиле: на 8,8%, с 1 810 000 до 1 650 000 руб. На один процентный пункт меньше потеряли в стоимости однокомнатные квартиры в Архангельске, где средняя цена упала с 2 928 750 до 2 700 000 руб. На 7,7% подешевело жилье в новостройках в Нижневартовске: с 2 600 000 до 2 400 000 руб. В число городов с отрицательной динамикой цен на новые «однушки» попал и один миллионник — Уфа. В столице Башкортостана снижение незначительное — на 0,5%, с 2 235 968 до 2 225 674 руб. за объект. Это минимальный показатель среди городов с отрицательной динамикой цен.

Фото: Gensa Gensa