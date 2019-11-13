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Новая налоговая нагрузка остановит развитие сельских территорий

Соседние регионы Сибири нашли варианты поддержки товаропроизводителей.
  • 13/11/2019, 17:23
Автор: Евгения Серёгина
Новая налоговая нагрузка остановит развитие сельских территорий
«Мотивировать тем, что выручка стала больше, поэтому и налоги вы можете платить больше, несправедливо».

С 2019 года аграрии, уплачивающие сельхозналог и имеющие выручку более 100 млн рублей, должны будут оплачивать НДС. А товаропроизводители, работающие на общей системе налогообложения, заплатят еще и налог на имущество  на помещения, не относящиеся к производственной сфере. Об этом представители правительства области напомнили на заседании комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

 По общей системе работают 76 товаропроизводителей,  приводит данные замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова.  Их доля уплаченных налогов без страховых взносов в общем объеме составляет 64,2%. Количество предприятий, применяющих ЕСХН с выручкой более 100 млн рублей  40 и, соответственно 23,8%. По итогам девяти месяцев 2019 года наблюдается превышение начисленных налогов на 357 млн рублей.

Как поясняют в региональном минфине, в наибольшей степени изменения затронут крупные хозяйства региона.

 Здесь за 2018 год начислены около 18 млн рублей,  сообщает заместитель регионального минфина Константин Дуплякин.  Это действительно прирост к той налоговой нагрузке, которая произошла в результате изменения законодательства. Большая часть денег приходится на несколько крупных организаций.

При этом меры поддержки при повышении налоговой нагрузки в Новосибирской области не предусмотрены — в отличие от других регионов Сибири. Например, в Красноярском крае, Томской и Тюменской областях от налогообложения освобождаются организации, занимающиеся производством, переработкой и хранением сельхозпродукции, ловлей и переработкой рыбы и морепродуктов, при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки от реализации товара.

По мнению областных парламентариев, непредоставление поддержки одновременно с увеличением нагрузки приведет к тому, что аграрии не будут заинтересованы в развитии, в частности в строительстве объектов, которые подпадут под имущественный налог.

 Сегодня никто гвоздя не дает, чтобы селянин строился,  говорит директор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой.  Хочешь в программу  иди стройся, а потом еще плати налог. Мы говорим о развитии сельских территорий, на что в России принято выделять 2,3 трлн рублей. Мы ведь и селам помогаем, у которых нет денег, дороги прогрейдировать, еще на что-то. Сейчас построим коровник, поставим на баланс  и за него будем платить. Вот «Кубанское» в Каргате заплатило более миллиона имущественного налога только за жилье. И зачем тогда его строить?

Его коллега по депкорпусу, председатель совета директоров АО «Половинновский элеватор» Денис Субботин также считает, что нововведения без дополнительной поддержки сведут развитие территорий исключительно к сезонным полевым работам.

 Достаточно землю арендовать и привозить вахтовиков из города на период уборочной, во время которой они будут жить в вагончиках, а после увозить их обратно,  говорит депутат.  Не нужно делать фермы, элеваторы. Если мы видим наши территории именно такими, то давайте так и скажем. Тогда и дороги нужны не будут, как-то техника проедет посуху. Но мы же говорим о том, что надо строить на селе. Почему бы не отменить налог на имущество для всех крестьян? Другие области находят возможность что-то делать, а мы не делаем. Мотивировать тем, что «у вас выручка стала больше, поэтому и налоги вы можете платить больше», несправедливо, потому что тут нет затрат, которые мы производим.

Вопрос возможной поддержки аграриев депутаты совместно с региональными чиновниками намерены решить до конца года

 Тогда станет понятно, насколько увеличилась налоговая нагрузка,  говорит председатель комитета, гендиректор ЗАО «Птицефабрика Октябрьская» Олег Подойма. В соседних регионах налог на имущество для товаропроизводителей снижен. Ставка сельхозналога тоже снижена. У нас  нет.

По информации министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в настоящее время в регионе реализуются 13 крупных инвестпроектов, их общая стоимость — 63,4 млрд рублей. В 19 районах области реализуются 109 инвестиционных проектов стоимостью до 100 млн рублей каждый. В прошлом году Сибирскому федеральному округу через Минсельхоз РФ были выделены 1,2 млрд рублей на компенсацию прямых понесенных затрат на введенные объекты агропромышленного комплекса, из которых 968 млн получила Новосибирская область.

Фото Игоря Смольникова

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