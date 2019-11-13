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В День холостяка число новосибирских покупателей китайских товаров в интернет-магазинах выросло в 12 раз

Каждый из них оплатил в среднем 3 заказа.
  • 13/11/2019, 16:29
В День холостяка число новосибирских покупателей китайских товаров в интернет-магазинах выросло в 12 раз

11 ноября 2019 года, в День холостяка, жители Новосибирска оплатили онлайн в 11 раз больше заказов китайских товаров, чем в обычные дни. При этом их общие траты на такие покупки выросли в 18 раз. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы. Сегодня с ее помощью оплату принимают больше 120 тыс. онлайн-площадок по всему миру. Среди них — AliExpress, Joom и многие другие интернет-магазины.

— Несмотря на скидки до 70%, в День холостяка средний чек новосибирцев за китайские товары увеличился по сравнению с обычными днями в 1,6 раза — до 1540 рублей. По этому показателю Новосибирск занял вторую строчку в рейтинге российских городов-миллионников. Первое место досталось Челябинску (1561 рубль), — уточняется в сообщении.

В российских магазинах средний чек новосибирцев 11 ноября тоже увеличился — до 3317 рублей. В обычные дни он составляет 3072 рубля.

В День холостяка число новосибирских покупателей китайских товаров в интернет-магазинах выросло в 12 раз. Каждый из них оплатил в среднем 3 заказа. Традиционно в этот день люди покупали электронику, бытовую технику, одежду, обувь, косметику, товары для дома и спорта.

Если смотреть по всей России, 11 ноября пользователи оплатили почти в 10 раз больше заказов из Китая, чем в обычные дни. Средний чек вырос на 86% — до 1349 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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