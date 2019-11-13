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В суд направлено уголовное дело о хищении у граждан 4,6 млн рублей

Злоумышленница привлекала денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в различные бизнес-проекты.
  • 13/11/2019, 17:52
В суд направлено уголовное дело о хищении у граждан 4,6 млн рублей

Прокуратура города Новосибирска Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «БЭСТ». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— По версии следствия, женщина с октября 2013 г. по ноябрь 2014 г. привлекала денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в различные бизнес-проекты. Злоумышленница выплачивала гражданам дивиденды за счет денежных средств, внесенных в организацию предыдущими клиентами. Полученные от 48 потерпевших денежные средства обвиняемая похищала, распоряжаясь по своему усмотрению, — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что всего ей удалось мошенническим способом завладеть 4,6 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- Prawny

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