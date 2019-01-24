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Сбербанк предоставил 4 млрд рублей группе компаний «Новотранс»

  • 24/01/2019, 10:57
Сумма включает в себя кредит на финансирование текущей деятельности и банковские гарантии для возмещения НДС.

Сбербанк и ООО «Грузовая компания “Новотранс“» подписали два кредитных соглашения на общую сумму 4 млрд руб. Эта сумма включает в себя кредит на финансирование текущей деятельности и банковские гарантии для возмещения НДС, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Кредитное плечо, предоставленное Сбербанком, позволит нам уже сейчас и в среднесрочной перспективе наиболее оптимально распределять денежные потоки внутри компании. Кроме того, сотрудничество с лидером российского банковского рынка даст ГК «Новотранс» возможность эффективно выстраивать свою текущую деятельность на основе гарантированной стабильности, а также будет способствовать финансовой устойчивости компании, — сообщил президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

ГК «Новотранс» — один из крупнейших операторов грузового железнодорожного подвижного состава России и стран СНГ, входит в топ-10 железнодорожных операторов по версии аналитического агентства INFOLine. В настоящее время компания оперирует собственным парком грузовых вагонов, включающим более 28 тыс. единиц.

Фото: Ростислав Нетисов

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