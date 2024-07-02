Новая водозаборная скважина построена в Новосибирской области

В селе Рогалево Ордынского района появилась новая водозаборная скважина. Теперь у жителей села есть доступ к качественной питьевой воде.

— В ходе проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой Ордынского района, установлено, что по причине попадания песчано-глинистой смеси в насос вышла из строя водозаборная скважина, которая не подлежала ремонту, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура подала иск в суд на администрацию Ордынского района для обеспечения жителей питьевой водой через строительство скважины. Иск был удовлетворен.

Для строительства был заключен контракт с подрядчиком на сумму 9 миллионов рублей, средства были предоставлены из бюджета района.

На данный момент строительство завершено, скважина введена в эксплуатацию.

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