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В строящихся домах Новосибирска продана только треть квартир

  • 02/07/2024, 10:50
Автор: Юлия Данилова
В строящихся домах Новосибирска продана только треть квартир
После отмены льготной ипотеки платеж за аренду квартиры в городе в два раза меньше, чем ежемесячный платеж по жилищному кредиту.

В строящихся домах Новосибирской области на 1 июля было продано 32% квартир. Об этом сообщил аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. По его словам, в топ-10 застройщиков по объемам строящегося жилья продажи составили 29%.

— Лидеры по доле проданных квартир из топ-10: «Брусника» — 53%, «КПД ГАЗСТРОЙ» — 50%, «ВИРА» — 48%, «МЕТА» — 36%, «Стрижи» — 35%, — перечисляет Николаев.

Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке в регионе, составила 145 750 рублей, прирост за полугодие — 7,9%. Средневзвешенный срок ипотечного кредита на новостройки — 27 лет, средневзвешенная ставка ипотечного кредита на новостройки — 6,39%.

— После отмены льготной ипотеки средневзвешенный ипотечный платеж за месяц, при цене квартиры в новостройке площадью 50 кв. метров в 7,3 млн. рублей, и первоначальном взносе 2,2 млн. рублей увеличивается с 33 тысяч рублей до 73 тысяч рублей и превышает арендную плату за 2-х комнатную квартиру в 2,1 раза, — комментирует Сергей Николаев.

Он отметил, что на 1 июля средневзвешенная арендная ставка на однокомнатную квартиру в Новосибирске составляла 26 500 рублей (годовой прирост — 31%, снижение за полугодие 6%), на двухкомнатную квартиру — 34 700 рублей (годовой рост — 25%, снижение за полугодие 2%).

Для сравнения, на вторичном рынке квадрат в среднем стоил 122 500 рублей (прирост за полугодие — 4,8%), частный дом — 7,2 млн. рублей.

Напомним, в феврале 2024 года заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев сообщал, что в новостройках города не продано 30% квартир. В июне Сергей Николаев отмечал, что суммарные остатки непроданных квартир в стройке и сданных домах в Новосибирской агломерации составляли 65-67 тысяч штук.

Ранее редакция приводила мнение главы строительного департамента мэрии о том, что ждет застройщиков Новосибирска после 1 июля.

Фото freepik, изображение сгенерировано с помощью нейросети  Midjourney 6.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Отмена льготной ипотеки новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


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