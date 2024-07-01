В трех районах Новосибирска будет отключена горячая вода

С 3 июля в Новосибирске стартуют новые этапы гидравлических испытаний в Заельцовском, Центральном и Октябрьском районах Новосибирска.
Как сообщили в «Сибирской генерирующей компании», с 1 июля начнётся постепенное снижение температуры воды.
— С учетом времени на устранение выявленных дефектов, максимальный срок отсутствия горячей воды у горожан — до 16 июля включительно, — говорится в сообщении СГК.
Гидравлические испытания будут проводиться круглосуточно, поэтому горожан просят быть предельно внимательными.
В этом году в Новосибирске будет проведено 13 этапов испытаний теплосетей. Завершающий этап не потребует введения ограничений для потребителей.
Ранее редакция сообщала о том, что сотни жителей остались без холодной воды в Академгородке.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru