В трех районах Новосибирска будет отключена горячая вода

С 3 июля в Новосибирске стартуют новые этапы гидравлических испытаний в Заельцовском, Центральном и Октябрьском районах Новосибирска.

Как сообщили в «Сибирской генерирующей компании», с 1 июля начнётся постепенное снижение температуры воды.

— С учетом времени на устранение выявленных дефектов, максимальный срок отсутствия горячей воды у горожан — до 16 июля включительно, — говорится в сообщении СГК.

Гидравлические испытания будут проводиться круглосуточно, поэтому горожан просят быть предельно внимательными.

В этом году в Новосибирске будет проведено 13 этапов испытаний теплосетей. Завершающий этап не потребует введения ограничений для потребителей.

Ранее редакция сообщала о том, что сотни жителей остались без холодной воды в Академгородке.