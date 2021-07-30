Приезжающим из-за границы россиянам продлили срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирус

Прибывающие из-за рубежа россияне должны загрузить результаты ПЦР-тестов на сайт «Госуслуги» в течение четырёх дней после прибытия, сообщает Life.ru со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача России. Ранее на процедуру отводилось только три дня, и многие путешественники не успевали этого сделать из-за загруженности лабораторий или по техническим причинам.

— После слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырёх календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», — говорится в опубликованном постановлении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все используемые в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса являются достоверными. Она призвала тех, кто получил положительный результат ПЦР-теста, обращаться за лечением и избегать передачи вируса другим. Также Анна Попова рекомендовала тем, у кого есть сомнения по поводу результата ПЦР-теста, пересдать его.