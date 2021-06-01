Новинки в Банке Акцепт! Памятные иностранные монеты!

В ассортименте новинки:

серия монет «Ангелы», проба – 925, вес – 9,25 г;

монета «С Днём рождения!», проба – 999,вес – 17,48 г;

монета «Яйцо Фаберже Анютины глазки», проба – 999, вес – 16,79 г;

монета «Дерево жизни», проба – 999, вес- 9,99 г.

Каждая из них имеет идентификационный сертификат, специальную упаковку или подарочный футляр.

Монеты вы можете приобрести или заказать в офисах Банка Акцепт.

Актуальную информацию о наличии и стоимости возможно уточнить по телефону: 8-800-100-27-37, в офисах и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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