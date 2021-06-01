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Бетон для наружных и внутренних работ: основные разновидности

  • 01/06/2021, 10:28
Бетон в строительстве используется повсеместно. Искусственный камень обладает уникальными качествами, обеспечивающими долговечность, крепость, надежность конструкций и объектов. Из него можно формировать элементы любых форм при помощи опалубки и других вспомогательных приспособлений.

Условно материалы этой группы классифицируются на две категории – внутренние и наружные.

Бетоны для наружных работ

В наружных работах бетонные смеси применяются для возведения стен, фундаментов, прокладки дорог. Существует несколько их распространенных видов – это:

  • железобетон;
  • силикатный бетон;
  • асфальтобетон;
  • гидротехнический бетон;
  • керамзитобетон;
  • перлитобетон.

Железобетон представляет собой классическую бетонную смесь, усиленную металлической арматурой. Он отличается превосходной прочностью, стойкостью к деформациям, подходит для строительства промышленных комплексов, крупных общественных зданий. Силикатный бетон относится к числу безцементных. Его получают на основании известково-кремнеземистых веществ. Его преимущества заключаются в невысокой стоимости и улучшенных теплоизоляционных свойствах. Основные отрасли применения – крупномасштабное строительство.

Часто используют бетон для наружных работ в прокладке дорог. Заказать его поставку можно в компании «Стройнеруд». Называют смесь асфальтобетоном, так как в ее состав входят битум, минеральные порошки. Кроме дорожных работ, он подходит для покрытия плоских кровель. Гидротехнический бетон базируется на портландцементе, песке и щебне. Особые пропорции и вспомогательные добавки делают его неуязвимым перед высокими нагрузками и влагой.

Керамзитобетон очень легкий. В нем заполнители в виде гравия и щебня заменены керамзитом. После застывания этот материал приобретает отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Перлитобетон наименее прочный, но имеет улучшенные декоративные свойства.

Бетон для внутренних работ

В данной категории материалов также представлено несколько видов бетона. Наиболее распространенные – гипсобетон, пластбетон, пемзобетон, ячеистый. Первый имеет в составе древесные опилки или солому. Из него создаются плиты, панели, перегородки, обшивочные листы, напольные покрытия.

Пластбетон содержит органические полимерные вещества. Основной сферой его использования считается заливка полов в промышленных и общественных зданиях. Пемзобетон выполняет функции теплоизоляции. В категории ячеистых бетонов есть два вида – газобетон, пенобетон.

По материалам сайта https://beton50.com

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Регионы: Россия

Теги : строительство


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