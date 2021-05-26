Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Сессия Совета депутатов Новосибирска приняла ряд изменений в городской устав и регламент горсовета, касающихся некоторых аспектов его работы. Изменения устава, как следует из обсуждения, касаются возможности увеличения числа заместителей председателя совета за счет «внештатников» — вице-спикеров, работающих на общественных началах. В настоящее время в составе совета работают трое штатных вице-спикеров: Антон Тыртышный (КПРФ), Николай Тямин и Евгений Яковенко (оба — «Единая Россия»).

Пока это только такая возможность. Но со стороны представителей оппозиции прозвучали опасения, что уже имеется договоренность руководства горсовета о создании этой должности для «нужного» человека из депкорпуса. Однако на том, что речь идет исключительно о возможности, а не о факте расторговки должностями, настаивают и спикер горсовета Дмитрий Асанцев, и начальник правового управления горсовета Ольга Кондратенко.

Второй блок изменений касается уже самих депутатов горсовета и отражен в его регламенте. Как доложила председатель специальной комиссии по регламенту Екатерина Митряшина («Единая Россия»), одно из изменений связано с публикацией на официальных ресурсах горсовета имен прогульщиков более 1/3 заседаний комиссий. Ранее такая норма действовала только в отношении прогульщиков сессий. Пока изменения приняли в одном чтении, так как поступила поправка от независимого депутата Сергея Бойко, настаивающего на формулировке о публикации ПОЛНОГО списка тех, кто пропускает заседания, дабы исключить возможную предвзятость.

— Иначе все СМИ, на работу с которыми в бюджете заложены миллионы рублей, на следующий день раструбят, когда и какие комиссии пропустил депутат Бойко, но забудут про депутата-единоросса, пропустившего втрое больше, — поясняет Бойко свою позицию, напомнив, что еще один представитель «Единой России», курирующий комиссию по внесению изменений в генплан, тоже не демонстрирует должной активности в части посещения ее заседаний.

Еще одну поправку предложила коллега Бойко по депкорпусу и коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина.

— Надо освещать для избирателей факты, когда их депутат пришел на сессию, зарегистрировался, некоторое время посидел и ушел до окончания сессии без уважительной причины, — поясняет Каверзина.

Данные поправки предполагается рассмотреть до 9 июня.

Напомним, что по итогам апрельской сессии председатель горсовета Дмитрий Асанцев разослал официальные письма с призывом к дисциплине ряду коллег из «Единой России», покинувших досрочно сессию, из-за чего она оказалась неправомочной рассматривать заявленные в повестке вопросы из-за отсутствия кворума.