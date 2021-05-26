Путин подписал указ об усилении мер безопасности на время проведения Евро-2020

«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года», — сказано в тексте указа.

Ранее стало известно, что иностранные туристы смогут попасть на матчи континентального первенства в России лишь при наличии Fan ID и отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, что игры турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России попала в группу B, где встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

По информации Vseprosport.ru, первые две игры пройдут на территории Санкт-Петербурга, а завершающий поединок группового этапа предстоит принять Копенгагену. В Северной столице нашей страны запланировано проведение ещё четырёх игр групповой стадии и одного из матчей 1/4 финала.