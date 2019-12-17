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Новогодние букеты

  • 17/12/2019, 16:28
Новый год уже скоро и пора подумать о подарках. Поговорим сегодня о пока еще не надоевшей идее – о новогодних букетах.

Чего только не придумано, порой такие композиции являются настоящими шедеврами и уж точно они оставят много приятных эмоций тем, кому вы их подарите. Это может быть заказ, который доставят и от вас только требуется потратить время на его оформление либо самовывоз, если вы, например, собираетесь прийти в гости с таким букетом, который можно купить, например, здесь: доставка цветов новосибирск, среди широкого ассортимента новогодних композиций вы наверняка подберете нечто, устраивающее вас по всем аспектам.

И визуальная красота, и сочетание ароматов, и особая атмосферность, – вот что ждет того, кому будет подарен новогодний букет. Ну, и, конечно же, это впечатления, они не менее ценны, останутся надолго, а может быть и на всю жизнь. Так что примите это к сведению. К тому же такой букет станет дополнительным украшением новогоднего оформления жилища. На сайте flowwow.com вы найдете огромное разнообразие самых интересных и оригинальных букетов для новогоднего подарка. 

Теперь мы рассмотрим идеи хендмэйдовских (сделанных своими руками) букетов и композиций для праздничного интерьера.

В преддверии Нового года все хотят привнести особой новогодней праздничности в дом. Новогодние букеты – отличный способ сделать это быстро и недорого, но впечатляюще. Можете заняться поделками всей семьей – отличный повод собраться вместе, весело и с пользой провести время. Много удовольствия от процесса изготовления праздничного декора, особенно у детей гарантировано.

Новогодние букеты/композиции являются хорошим дополнением к традиционным атрибутам этого праздника. А если вы не хотите ставить елку, то они могут стать достойной альтернативой. Даже небольших размеров они способны буквально преобразить жилище, сразу добавив новогодней атмосферы.

Новогодние букеты – это оригинально и нарядно. Они могут быть с мягкими игрушками, новогодним декором (шарики, мишура и т.п.), фруктами, сладостями, цветами (живыми или искусственными), свечами и не только, все зависит от фантазии флориста. Или вашей, если вы, к примеру, намерены сделать новогодний букет собственноручно.

Основным элементом при составлении новогодних букетов являются ветви хвойных деревьев. Это могут быть не только еловые ветки, но и сосновые, пихтовые и даже туевые, можжевеловые или кипарисовые.

Живые ветки можно установить в емкость с водой, зафиксировать на чем-либо без воды или прикрепить на флористическую губку. К сожалению, букеты их живых хвойных веток подобно цветочным, тоже недолговечны, однако они простоять все равно относительно долго. Если хотите «вечного букета», то имеет смысл использовать искусственные материалы, ведь ставят же искусственные елки. В этом случае изделие сохранит изначальный вид не один год.

Если вы поклонник минимализма или очень занятой человек, вам подойдет экспресс-вариант. Декора здесь по минимуму. Просто поставьте хвойные ветки в красивую емкость, подойдет все что угодно – цветочные вазы, бокалы, горшки для цветов и т.п. Особенно красиво смотрится сочетание стекла и хвои, это наиболее изысканный вариант. А в деревянной емкости ветки смотрятся экологично, этакий зимний кусочек леса у вас дома. Даже такая простейшая новогодняя «инсталляция» добавит нотку праздника в ваш дом, при этом много времени и материалов на ее создание не потребуется.

Добавьте елочных игрушек, шишек, зимние аксессуары, и получите уже нечто более сложносочиненное, законченную новогоднюю композицию, главное удачно подобрать все компоненты, они должны гармонировать, а не выглядеть как набор случайных предметов. Тут можно порекомендовать только «метод проб и ошибок», только так можно сделать шедевр.

Порой достаточно только шишек. В тандеме с хвойными ветками они способны создать полноценную композицию, куда ничего больше не нужно добавлять. А можно и вовсе сделать букет только из шишек. Лаконично и со вкусом. Такой букет станет хорошим дополнением к другому новогоднему подарку.

Неплохо смотрится букет из хвойных веток или мишуры, сделанный по типу пасхальной композиции. В гнездышко из веток помещают новогодние шарики, которые можно дополнить бантами.

Можно и вовсе отказаться от хвойного декора, а использовать для букета сухие ветви. Они, кстати тоже сочетаются с игрушками – получается нечто стильное и оригинальное, но не менее праздничное. Ветки можно покрыть лаком и их естественный цвет будет выглядеть более благородно или покрасить в другие цвета (в основном это серебристый, синий, белый). В этом случае важно не «переборщить» и правильно подобрать цветовые сочетания. Пестрота (более трех цветов) смотрится безвкусно.

Если хотите больше яркости, то добавьте к хвое цветы, они могут быть, как искусственные, так и живые. Яркие ленты тоже оживят букет, сделают его нарядным и праздничным.

Эффектно в праздничных композициях, в том числе, в букетах, смотрятся фрукты. Для Нового года в основном используются мандарины и апельсины, которые можно украсить приправой гвоздикой. Плоды могут быть использованы целиком, но можно и «кусочками». Речь идет не о свежих нарезанных фруктах, а о предварительно засушенных ломтиках. Можно купить готовые в магазине (больше подойдут цитрусовые и ананасовые). Флористы используют в композициях засушенные ломтики фруктов, вы тоже можете повторить идеи, добавив новогодних аксессуаров.

Фотографии с сайта flowwow.com

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