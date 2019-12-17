Секрет продуктивной работы в офисе: все дело в качественной бумаге

Сделать все важное вовремя поможет планирование. Это не просто список дел, а график их выполнения, с указанием времени, непосредственно задачи и особыми отметками: кто может помочь, что нужно приготовить и прочими нюансами.

Выполнять особо важные задания рекомендуется в первой половине дня, оставив на вечер легкие дела, дедлайн которые еще не сегодня. Их выполнение, при наличии времени, будет приятным бонусом.

Чтобы ничего не пропустить, записывайте все задачи дня на один лист, разделив его на 4 части:

срочные важные, несрочные важные, срочные неважные, несрочные неважные.

Так будет проще определить, что делать сейчас и в какой очередности выполнять.

Большое значение для работоспособности имеет окружающая обстановка и рабочие инструменты. Если сменить обстановку не в вашей власти, то второй фактор зависит только от самого работника. Красивые блокноты, удобная ручка и качественный карандаш поднимают настроение и помогают делать работу с удовольствием. Особое внимание бумаге, она не должна быть серой, шершавой. Ее внешний вид и качество: белоснежность, глянцевость, ровный формат доставляют эстетическое удовольствие и пробуждают желание писать, чертить, а значит активизируют работу мозга. Всеми критериями обладает бумага а4 в Алматы.

Она подходит и для распечатки необходимых документов, и для письма вручную, что важно во время напряженной работы, когда не приходится искать дополнительно листы во время рабочих обсуждений.

За два часа до окончания рабочего дня подводите предварительные итоги, чтобы скорректировать план и выделите на листе важные дела, которые необходимо сделать сегодня. Займитесь ими, не откладывая.

Для ускорения работы попробуйте ввести тайминг – одинаковое время для всех дел. Например, установите по 10 минут на каждое. Если одна задача отняла больше времени, значит на другую тратиться меньше. Такой подход не позволит во время выполнения расслабиться и поболтать с коллегами, повисеть в соцсетях.

Определите один день в неделю для завершения всех неоконченных задач. Для этого сохраняйте все листы с планами, объединив их на этот день.

Качественная бумага, не изменяющая цвет от времени и текст на которой не смазывается, позволит разложить все планы в интеллект карту. И составить четкую картину выполненной работы и той, что необходимо сделать.