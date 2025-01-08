Новогодние каникулы не отразятся на размере зарплат новосибирцев

Новогодние праздники не повлияют на фиксированный оклад сотрудников, так как работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме. Однако для тех, чей доход зависит от фактически отработанного времени или объема выполненных задач, выплаты могут быть снижены, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, наличие нерабочих праздничных дней не уменьшает размер фиксированного оклада. Работодатель обязан выплатить полную сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце. Для сотрудников с почасовой или сдельной оплатой труда заработок может быть меньше, если они работали меньше обычного.

Гаврилов отметил, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, если иное не предусмотрено договором. Также он обратил внимание на возможное снижение аванса в январе из-за меньшего количества рабочих дней в начале месяца. Однако итоговая зарплата за январь будет соответствовать установленным нормам.

Депутат подчеркнул, что работодатели обязаны соблюдать законодательство, а сотрудники имеют право на повышенную оплату за работу в праздники. Если предлагаются отгулы вместо денежной компенсации, это должно быть согласовано с работником.