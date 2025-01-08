В Новосибирске подготовят участок для расширения парка «Арена»

На территории уже установлены шлагбаумы и организованы посты охраны, чтобы предотвратить въезд автомобилей. В ближайшее время появятся информационные стенды, посвященные проекту. Также будут приняты меры для предотвращения образования несанкционированных свалок и скопления мусора.
В 2025 году и в запланированные 2026–2027 годы продолжится благоустройство территории. Параллельно будет разработан дизайн-проект второй очереди комплексного развития района «Усть-Тула».
Ранее редакция сообщала, что на городском пляже Новосибирска появится парк развлечений и оздоровительный центр.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.
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