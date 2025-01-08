Праздник Бабьи каши: что нельзя делать и как отмечать

Этот праздник посвящён женщинам, оказывающим помощь при родах, а также матерям, только что родившим.

На следующий день после Рождества Христова Православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы, восхваляя Деву Марию.

В этот день готовили каши и угощали гостей. В некоторых местах было принято навещать женщин, которые недавно стали матерями, принося им пирожки.

Женщины посещали повитух, показывали им своих детей, выражали благодарность за помощь и дарили подарки. Повитухи, как правило, передавали свои знания из поколения в поколение и иногда сочетали свою практику с целительством.

8 января продолжаются святки, во время которых гадали на будущую свадьбу, урожай и судьбы.

Существовали определённые запреты:

Конфликтовать, особенно с теми, кто помогает при родах.

Отказывать беременным.

Показывать новорожденных незнакомцам до 40 дней.

Запрещены шитьё, вязание и другие виды рукоделия, а также домашние дела.

Кроме того, нельзя неаккуратно обращаться с посудой — разбив что-то, можно привлечь в семью несчастья и трудности. Если вынести мусор за пределы дома — это может отпугнуть удачу. А пересчитывание своих финансовых запасов может стать причиной их потери в скором времени. Если готовить и потреблять кисель — существует поверие, что кто-то из домочадцев может уйти из жизни. Завязывать узлы и любые виды завязывания, включая шнурки на обуви и одежде — существует риск запутать свои планы на будущее.

Народные приметы на 8 января:

если снег липкий — предвестник тепла;

красный закат — к сильным морозам;

северный ветер — к похолоданию;

если вьюга и мороз — лето будет холодным;

синицы поют — к морозам ночью;

вороны собираются в стаи — означает, что скоро начнется вьюга.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ожидаются сильные снегопады.