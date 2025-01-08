Праздник Бабьи каши: что нельзя делать и как отмечать

Этот праздник посвящён женщинам, оказывающим помощь при родах, а также матерям, только что родившим.
На следующий день после Рождества Христова Православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы, восхваляя Деву Марию.
В этот день готовили каши и угощали гостей. В некоторых местах было принято навещать женщин, которые недавно стали матерями, принося им пирожки.
Женщины посещали повитух, показывали им своих детей, выражали благодарность за помощь и дарили подарки. Повитухи, как правило, передавали свои знания из поколения в поколение и иногда сочетали свою практику с целительством.
8 января продолжаются святки, во время которых гадали на будущую свадьбу, урожай и судьбы.
Существовали определённые запреты:
Кроме того, нельзя неаккуратно обращаться с посудой — разбив что-то, можно привлечь в семью несчастья и трудности. Если вынести мусор за пределы дома — это может отпугнуть удачу. А пересчитывание своих финансовых запасов может стать причиной их потери в скором времени. Если готовить и потреблять кисель — существует поверие, что кто-то из домочадцев может уйти из жизни. Завязывать узлы и любые виды завязывания, включая шнурки на обуви и одежде — существует риск запутать свои планы на будущее.
Народные приметы на 8 января:
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ожидаются сильные снегопады.
Фото: ru.freepik.com/Автор: azerbaijan_stockers
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