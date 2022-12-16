Новогодние праздники: как сохранить стройность

Новогодние дни – период хлебосольных праздничных застолий. Мало кому удается пережить их, не набрав пару-тройку лишних килограммов. Разберемся, можно ли избежать жестких ограничений и не потерять стройность фигуры.

В преддверии праздников

Желание втиснуться в красивое платье, чтобы затмить всех в новогоднюю ночь, заставляет представительниц прекрасного пола садиться на жесткие диеты: кефирную, яблочную. Специалисты говорят о том, что это очень вредно для здоровья, поскольку приводит к выбросу гормона стресса – кортизола, которые негативно сказывается на работе эндокринной системы. Более того, эффект от «голодных дней» будет очень кратковременным. Все сброшенные килограммы вернутся в течение недели после снятия запретов

Разумный вариант – заблаговременный переход на сбалансированное питание, включающее все группы продуктов, с ограничением жирного, сладкого и мучного. Обязательно стоит добавить комфортный уровень физической активности и прогулки на свежем воздухе. Кроме того, важно высыпаться. Во время ночного отдыха выделяется соматотропный гормон, отвечающий за метаболизм.

Застолье без проблем

Для того чтобы не превратиться в «колобка» после новогоднего или рождественского стола, стоит соблюдать ряд простых правил.

Алкоголь

Алкогольные напитки пагубно воздействуют на нервную систему и усиливают аппетит. Поэтому диетологи советуют вообще от них отказаться или минимизировать количество. Стоит ограничиться бокалом шампанского или красного сухого вина.

Если все-таки есть желание употребить больше, рекомендуется пользоваться тонкими и высокими стаканами, а также считать калории. Например, в 100 г коньяка 239 ккал, а сухого вина – 60 ккал.

Меню

При самостоятельном приготовлении блюд можно постараться сделать их более полезными и диетическими, заменив некоторые продукты:

жирную свинину – на курицу;

майонез – на йогурт или сметану;

колбасу в оливье – куриным филе.

Кроме того, на столе должно присутствовать много свежих овощей и фруктов, являющихся источниками витаминов и клетчатки.

Правила поведения

Очень многие люди в предвкушении вечернего застолья не едят в течение дня, чтобы «оставить место» для лакомств. Это большая ошибка. Желательно сделать несколько легких перекусов, чтобы к началу праздничного ужина не испытывать зверского голода, заставляющего сметать все на столе.

Во время праздника желательно сразу же сервировать свою тарелку. Положить понемногу вкусных и калорийных блюд и в два раза больше полезных – овощей, нежирного сыра, постного мяса или рыбы. Эту порцию следует растянуть на весь вечер и не разрешать ни кому добавлять к ней яства.

В течение всего дня стоит пить очищенную воду. С одной стороны, это поможет поддержать водный баланс, а с другой – будет регулировать аппетит и помешает съесть слишком много.

От десерта, который традиционно подают в конце вечера, лучше отказаться. Жир и сахар, которые в нем содержатся, моментально переместятся на бока и талию. Лучше оставить его на завтрак, а застолье закончить фруктовым салатом.

После праздника

На следующий день лучше устроить разгрузку для организма. Стоит включить в меню овощные салаты, йогурты, каши, кефир. Можно принять витаминный комплекс, в котором присутствуют калий, магний, витамин С. А еще очень полезно прогуляться.

Новогодние праздники – замечательное время, которое можно посвятить семье и друзьям. При этом необязательно тратить его только на застолья. Как вариант, можно слепить снеговика, покататься с горки и на коньках, сходить в баню. Правда, в последнем случае важно обойтись без алкоголя и обильной трапезы.