В Академгородке придумали как осветить улицы ночью без электричества

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН разрабатывают фотолюминесцентные композиционные материалы на основе эпоксидной смолы. Такие композиты могут применяться в дизайнерской сфере, в частности для освещения улиц в темное время суток без прямого использования электроэнергии. Об этом сообщило издание «Наука в Сибири».

Композит состоит из высокопрочных волокон, связанных полимерной матрицей. Внутри они полые, в этом пространстве размещаются электрические лампочки.

— Мы решили добавить еще один компонент в процесс создания композитных опор — фотолюминесцентный порошок (люминофор), который состоит из алюмината стронция. Такой материал после воздействия на него дневного или искусственного освещения будет излучать свет в течение нескольких часов, тем самым будет виден в ночное время суток. Он распространен в дизайне, наносится на различные предметы интерьера, — отмечает Татьяна Брусенцева, научный сотрудник ИТПМ СО РАН кандидат физико-математических наук.

Порошок может быть практически любого цвета, но его естественный цвет зеленый. Ученые планируют провести серию экспериментов, чтобы выявить оптимальное соотношение составляющих для достижения максимальных механических характеристик композита. Затем полученные материалы исследуют на интенсивность свечения. В будущем такой композит можно использовать и в качестве покрытия на уже установленные обычные столбы и бордюры.

Ученые подготовили заявку на грант для участия в региональном конкурсе Российского научного фонда и Новосибирской области, где обосновали пользу фотолюминесцентных композиционных материалов для ночного освещения города.

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