Льготную ипотеку продлевают до середины 2024 года

— После скачков ипотечной ставки в марте-апреле до 12% ставка льготной ипотеки была снижена до 7%. 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой связи считаю необходимым принять следующее решение: мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки, …но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше — увеличится до 8%, — сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Напомним, государственная программа по льготной ипотеке стартовала в апреле 2020 года. Ставка по ней составляла 6,5%, максимальная сумма кредита — 6-12 млн руб. (в зависимости от региона). За год было выдано займов на 1 трлн рублей. Летом 2021 году ставка была повышена до 7%, максимальная сумма кредита уменьшена до 3 млн руб. для всех субъектов РФ. Весной 2022 года ставка была повышена до 9%, летом снижена до 7%. Сумма кредита составила 12 млн руб. для четырех столичных регионов и 6 млн руб. для всех остальных субъектов РФ. В общей сложности с апреля 2022 года в стране было выдано около 800 000 льготных кредитов.

В телеграм-канале Минстроя РФ уточняется, что доступ к «семейной ипотеке» будет расширен, теперь ей также смогут воспользоваться семьи, в которых как минимум два ребенка не достигли 18 лет. Её ставка составит 6%. Кроме того, на территории новых регионов России будет действовать ипотека для нового строительства по льготной ставке в 2%.

В ноябре федеральные СМИ, со ссылкой на Минфин РФ, сообщали, что льготная ипотека может завершиться 31 декабря 2021 года. Эксперты предупреждали, что это серьезно скажется на сумме ежемесячного платежа граждан. К примеру, в Новосибирске платеж может вырасти с 40,6 тыс. рублей до 53,9 тыс. рублей. В среднем по Новосибирску после вычета платежа по льготной ипотеке, прожиточного минимума и стоимости аренды однокомнатной квартиры от доходов семьи будет оставаться 4,5 тыс. рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские застройщики снизили темпы сдачи жилья в октябре-ноябре 2022 года.