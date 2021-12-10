Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Стоимость новогодних туров продолжает расти, сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на АТОР. Так, стоимость путевки в Турцию уже выросла в 2,2 раза, в Грецию — в 2 раза, на Мальдивы — на 80%, а в Сочи — на 65%. Также наблюдается и рост цен на авиаперелёты в Сербию, Болгарию, ОАЭ, на Мальдивы и проч. В тройке лидеров самых популярных направлений на Новый год находятся два турецких города, Стамбул и Анталья, а также российский курорт Сочи.

— Рост средних цен для новогоднего периода по сравнению с концом ноября — началом декабря составил в Сочи +46%, в Стамбуле +95%, в Анталье +178%, — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Между тем, новосибирцы активно планируют путешествия на новогодние праздники. Как сообщают аналитики Яндекс.Путешествий, по сравнению с прошлым годом количество новосибирцев, собирающихся провести зиму в тёплых уголках планеты, выросло на 38%. По этому показателю Новосибирск занимает пятое место в рейтинге городов-миллионников. В целом по России число желающих пожить зимой за границей увеличилось на 20%.

В среднем жители Новосибирска проведут в тёплых странах четыре-пять недель. Примерно на такой срок они едут в Таиланд, Индию и США. А самые длительные поездки запланированы в Турцию и Армению — они займут три и три с половиной месяца соответственно.

Дешевле всего было купить авиабилеты из Новосибирска в Турцию: средняя цена за билеты туда и обратно составила 19 250 рублей. А дороже всего в США — в среднем больше 68 тысяч рублей за билеты в обе стороны.

В целом по России самые популярные страны для длительных поездок зимой — Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка. А наиболее популярные направления — Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул.

Напомним, что перелёты в другие страны доступны россиянам при условии предъявления отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.