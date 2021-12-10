В Новосибирске пройдет Предпринимательский Форум

Основная цель Форума – создание коммуникационной площадки, где предпринимательское сообщество в диалоге с властными структурами и общественными организациями обозначают повестку развития бизнеса.
В рамках Форума запланирована работа 8 дискуссионных площадок на темы:
1 «Роль бизнес-сообществ в решении проблем предпринимательства»,
2 «Современные тренды интернет-маркетинга»,
3 «Предприниматель будущего. Развитие и поддержка студенческого предпринимательства в Новосибирске», 4 «Современный образ деловой женщины»,
5 «Ресурсы и стандарты новосибирского гостеприимства в свете участия города в событиях федерального масштаба»,
6 «Актуальные вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске»,
7 «Tech Up. Развитие и поддержка технологических стартапов в Новосибирске»,
8 «Инвестиционная деятельность как инструмент развития бизнеса».
Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно по ссылке.
Регистрация открыта до 14.12.2021. Количество мест ограничено.
Более подробную информацию по форуму можете получить по телефонам: 227-55-65, 227-55-74 или по адресу электронной почты: YAGremilova@admnsk.ru
Возраст 18+
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