В Новосибирске пройдет Предпринимательский Форум

Основная цель Форума – создание коммуникационной площадки, где предпринимательское сообщество в диалоге с властными структурами и общественными организациями обозначают повестку развития бизнеса.

В рамках Форума запланирована работа 8 дискуссионных площадок на темы:

1 «Роль бизнес-сообществ в решении проблем предпринимательства»,

2 «Современные тренды интернет-маркетинга»,

3 «Предприниматель будущего. Развитие и поддержка студенческого предпринимательства в Новосибирске», 4 «Современный образ деловой женщины»,

5 «Ресурсы и стандарты новосибирского гостеприимства в свете участия города в событиях федерального масштаба»,

6 «Актуальные вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске»,

7 «Tech Up. Развитие и поддержка технологических стартапов в Новосибирске»,

8 «Инвестиционная деятельность как инструмент развития бизнеса».

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно по ссылке.

Регистрация открыта до 14.12.2021. Количество мест ограничено.

Более подробную информацию по форуму можете получить по телефонам: 227-55-65, 227-55-74 или по адресу электронной почты: YAGremilova@admnsk.ru