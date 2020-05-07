Новосибирца судят за незаконное использование чужого товарного знака

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Новосибирска, сообщили в пресс-службе Новосибирского районного суда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба).

— По версии следствия, мужчина продавал в розницу на территории рынка ООО «Норд Сити Молл» контрафактную обувь с товарным знаком «NIKE». 119 пар обуви были изъяты сотрудниками полиции. От действий обвиняемого правообладателю «NIKE Innovate C.V» причинен ущерб в размере почти 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовный закон за совершение преступления предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский районный суд.

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