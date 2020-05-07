В Новосибирской области сформирован годовой запас рыбных консервов

В Новосибирской области в период противодействия распространению коронавирусной инфекции сформированы существенные запасы рыбных и мясных консервов, а также макаронных изделий, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что предприятия перерабатывающей отрасли и торговые сети работают стабильно.

В регионе в апреле создан и действует штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Новосибирской области. Организован мониторинг запасов сырья и продовольствия в организациях АПК и на предприятиях торговли, а также мониторинг цен. Как сообщил заместитель губернатора, председатель штаба Вячеслав Ярманов, запасы социально значимых товаров стабильны. К примеру, запасов рыбных консервов достаточно на 374 дня торговли, мясных консервов на 235 дней, макаронных изделий на 101 день.

— Предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также торговые сети и продовольственные магазины в период противодействия распространению коронавирусной инфекции работают стабильно. Производимых объемов социально значимых продуктов питания достаточно для обеспечения населения, запасы постепенно пополняются, — отметил Вячеслав Ярманов.

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